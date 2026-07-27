Хороша новина полягає в тому, що далеко не всі літні речі потрібно ховати до наступного сезону. Деякі з них легко впишуться в осінній гардероб і допоможуть створити стильні вбрання. Про такі речі розповіло видання Who What Wear.

Які літні речі будуть актуальні осінню 2026

Однією з найуніверсальніших речей залишається сорочка. Наприкінці літа її можна носити як легкий верхній шар поверх майки чи топа, а восени поєднувати з джинсами, брюками, жилетами або кардиганами.

Як носити сорочку восени / Фото Rizna Store

Не варто поспішати відмовлятися й від білих штанів або джинсів. Усупереч поширеній думці, білий колір доречний не лише влітку. Такі моделі чудово поєднуються з трикотажем, жакетами та лоферами, тому залишаються актуальними й в прохолодний сезон.

Білі штани / Фото DiaDia

Також восени не втратять актуальності мюлі – туфлі з відкритою п'ятою, які знову опинилися серед модних фаворитів.

Коричневі мюлі / Скриншот з сайту бренду Kachorovska

Не менш вдалим вибором стануть і лофери, які легко доповнять образи для прохолодної погоди.

Замшеві лофери бежевого кольору / Фото з сайту бренду One by One

Якщо влітку кардиган рятує прохолодними вечорами, то восени він стає одним із ключових елементів багатошарових образів. Його легко поєднувати із сукнями, футболками, сорочками та джинсами.

Образ з кардиганом / Фото з Pinterest

Ще одна річ, яку не варто поспішати прибирати до шафи, – бермуди. У поєднанні з лоферами, балетками чи високими чоботами вони матимуть не менш доречний вигляд восени, ніж у літньому сезоні.

Як стилізувати бермуди восени / Фото з інстаграму maroca_street_style

Додамо, що раніше ми також писали про трендові кольори в одязі на осінь 2026.