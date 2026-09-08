Це стильне фарбування Зендеї стане головним трендом осені 2026 року

Головним б'юті-трендом прийдешньої осені стилісти одноголосно називають медовий блонд. Зачіска, яку під під час промокампанії фільму "Суперники" зробила культовою акторка Зендея, знову підкорює модний простір завдяки своїй універсальності.

Тепер слідом за зіркою цей тренд підхопили Белла Хадід, Бейонсе та провідні зіркові стилісти. Детальніше про це – пише видання Interia Styl.

Модне фарбування на осінь 2026

Мідно-медовий блонд поєднує в собі тонкі переливи теплого золота, розтопленої карамелі та м’яких кремово-бежевих відтінків. На відміну від монохромного кольору, така палітра створює відчуття вигорілих під сонцем пасом і візуально додає зачісці об'єму. Крім цього, теплі відблиски працюють як природний хайлайтер, адже освіжають тон обличчя та пом'якшують його риси.

Зендея показала трендове фарбування на осінь 2026 / Фото Getty Images

Стиліст і засновник Studio23 Джейсон Коллієр зазначає, що популярність відтінку цілком закономірна в перехідний період між літом та осінню. За його словами, попелясті й перлинні тони часто виглядають надто контрастно, тоді як золотисті пасма надають волоссю м'якого живого блиску без дешевої жовтизни.

Мідно-медовий блонд – фарбування як у Белли Хадід / Фото з інстаграму моделі

Що цікаво, темноволосим дівчатам підійде акуратний балаяж або тонке мелірування, що лише додасть глибини основному тону. Водночас білявки, які не хочуть різко змінювати свій імідж, за допомогою медових акордів можуть додати трохи тепла своєму звичному кольору.

Ще одна відчутна перевага медового блонду полягає у простоті його догляду. Холодні платинові кольори потребують постійної нейтралізації фіолетовими засобами та регулярних візитів у салон, тоді як теплий відтінок вимивається природно й плавно.

Експерти радять підтримувати блиск волосся за допомогою тонувальних масок, дбати про глибоке живлення та обов'язково захищати пасма термозахистом під час укладання.

Днями ми розповідали про культові зачіски 2000-х, які знову повертаються у моду.