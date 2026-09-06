Нині вони легко адаптуються до сучасного ритму життя та додають образу сміливого індивідуального характеру. Про це детальніше – пише видання Cosmopolitan.

Зачіски з 2000-х, які знову в моді

Найочевиднішим проявом цієї естетики стали шпильки й заколки, які знову зайняли місце головного аксесуару. Якщо колись дівчата обмежувалися однією непомітною невидимкою, то зараз діє правило максималізму. Модниці сміливо фіксують обабіч прямого проділу десятки яскравих заколок, кольорових "крабиків" та культових металевих метеликів. Завдяки цьому проста укладка миттєво перетворюється на виразну та грайливу композицію.

Зачіска із заколками / Фото Pinterest

Разом з яскравими аксесуарами у моду повертається й популярна форма стрижок – каскадні шари, що м'яко обрамляють обличчя. Ця техніка створює природний об'єм, а коротші бічні пасма плавно підкреслюють вилиці та лінію щелепи. Риси обличчя стають витонченішими, а саме волосся тепер виглядає максимально живим і рухливим.

Стильна стрижка для жінок / Фото Pinterest

Для тих, хто віддає перевагу ідеальній гладкості, справжньою знахідкою стануть укладки з дзеркальним ефектом рідкого скла. Попдіви 2000-х обожнювали таке бездоганне сяйво волосся, і сьогодні цей глянець знову в центрі уваги. У сучасному виконанні головний акцент змістився зі звичайного випрямлення праскою на глибокий догляд зі здоровим блиском, надійним термозахистом та шовковистою текстурою.

Зачіска з 2000-х, яка підкорила тренди / Фото Pinterest

Ще один культовий образ тієї доби повертається завдяки стрижці flippy cut. Для неї ідеально підходить довжина до плечей, а всю магію створює кругла щітка-брашинг, якою під час сушіння підкручують кінчики назовні. До речі, на укладання такої зачіски йде мінімум часу, через що модницям не доведеться "чаклувати" перед дзеркалом багато годин.

Модна стрижка 2026 / Фото Pinterest

Крім цього, у моду повернулося незвичне фарбування – широке мелірування. Сучасні колористи гармонійно вписують теплий карамельний, медовий або попелястий блонд в основний тон. Тому новий варіант фарбування виглядає водночас зухвало та шляхетно.

Широке мелірування – трендове фарбування 2026 / Фото Pinterest

Раніше ми розповідали про популярну зачіску, яка непомітно додає віку.