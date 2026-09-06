Сегодня они легко вписываются в современный ритм жизни и придают образу смелый индивидуальный характер. Подробнее об этом пишет издание Cosmopolitan.

Прически из 2000-х, которые снова в моде

Самым ярким проявлением этой эстетики стали шпильки и заколки, которые вновь заняли место главного аксессуара. Если раньше девушки ограничивались одной незаметной невидимкой, то сейчас действует правило максимализма. Модницы смело закрепляют по обе стороны от прямого пробора десятки ярких заколок, цветных "крабиков" и культовых металлических бабочек. Благодаря этому простая укладка мгновенно превращается в выразительную и игривую композицию.

Прическа с заколками / Фото Pinterest

Вместе с яркими аксессуарами в моду возвращается и популярная форма стрижек – каскадные слои, мягко обрамляющие лицо. Эта техника создает естественный объем, а более короткие боковые пряди плавно подчеркивают скулы и линию челюсти. Черты лица становятся более изящными, а сами волосы теперь выглядят максимально живыми и подвижными.

Стильная стрижка для женщин / Фото Pinterest

Для тех, кто предпочитает идеальную гладкость, настоящей находкой станут укладки с зеркальным эффектом жидкого стекла. Поп-дивы 2000-х обожали такое безупречное сияние волос, и сегодня этот блеск снова в центре внимания. В современном исполнении главный акцент сместился с обычного выпрямления утюжком на глубокий уход со здоровым блеском, надежной термозащитой и шелковистой текстурой.

Прическа из 2000-х, покорившая тренды / Фото Pinterest

Еще один культовый образ той эпохи возвращается благодаря стрижке flippy cut. Для нее идеально подходит длина до плеч, а всю магию создает круглая расческа-брашинг, которой во время сушки подкручивают кончики наружу. Кстати, на укладку такой прически уходит минимум времени, поэтому модницам не придется "колдовать" перед зеркалом много часов.

Модная стрижка 2026 / Фото Pinterest

Кроме того, в моду вернулось необычное окрашивание – широкое мелирование. Современные колористы гармонично вписывают теплый карамельный, медовый или пепельный блонд в основной тон. Поэтому новый вариант окрашивания выглядит одновременно дерзко и благородно.

Широкое мелирование – трендовое окрашивание 2026 / Фото Pinterest

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