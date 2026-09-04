Звездные стилисты предупреждают, что популярная прическа одной длины часто лишает волосы динамики и визуально утяжеляет черты лица вместо того, чтобы подчеркивать его естественную свежесть. Подробнее об этом пишет издание Parade.

Какая популярная стрижка утяжеляет лицо

При выборе новой стрижки многие вдохновляются снимками из глянцевых журналов, забывая об особенностях собственных волос и форме лица. Сама по себе прическа с четким прямым срезом выглядит стильно, но имеет существенный недостаток – полное отсутствие динамики.

Пряди спадают тяжелой сплошной линией, которая опускает взгляд вниз вместо того, чтобы привлекать внимание к глазам и скулам. Из-за этого исчезает эффект свежести, а черты лица кажутся грубыми и утомленными.

Каре с идеально ровным срезом утяжеляет лицо / Фото Pinterest

Звездный парикмахер Маркос Диас, среди клиенток которого Хейли Бибер, Кэти Перри и Сиенна Миллер, считает прямые волосы одной длины главной причиной такой проблемы. По его мнению, идеально ровный срез утяжеляет нижнюю часть лица и делает его неуклюжим. В то же время стилистка Дженнифер Кораб отмечает, что удачная техника стрижки способна мгновенно визуально омолодить человека, если придать волосам легкость.

Прическа, которая визуально утяжеляет лицо / Фото Pinterest

Чтобы оживить прическу и визуально подтянуть овал лица, специалисты советуют выбирать многослойные стрижки. Каскад, легкая градуировка и укороченные пряди у лица разбивают однообразную массу и возвращают волосам естественное движение. К тому же такие плавные переходы подчеркивают скулы и делают весь образ игривым и молодым.

Ранее мы рассказывали об идеальных стрижках для обладательниц овального лица. Некоторые из этих причесок не требуют укладки.