Название прически происходит от эффекта "нимба" или ореола, который образуется благодаря специфической технике градуирования. Мастер создает стратегические слои вокруг макушки и лица, оставляя основную массу и плотность на кончиках. Такое мягкое обрамление создает легкий, воздушный силуэт, который придает волосам естественное движение и изящный вид.

Как делают стрижку "гало": смотрите видео

Техника отличается редкой универсальностью и подходит для любой текстуры волос. Для густой шевелюры это настоящий спаситель, ведь скрытое снятие массы устраняет лишнюю тяжесть, делая прическу подвижной. Обладательницам тонких прядей стрижка придает визуальную густоту и объем, которого часто не хватает. На кудрях и волнистых волосах слои Halo раскрываются по-особому, подчеркивая естественный завиток и делая форму более четкой.



Стрижка гало на черных густых волосах / фото из инстаграма

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Главное преимущество такой формы заключается в простоте ежедневной укладки. Достаточно сбрызнуть корни спреем для объема и просушить волосы феном с круглой щеткой, двигаясь от лица, чтобы получить эффектные упругие пряди.



Стрижка гало на длинные волосы / фото из инстаграма

Для тех, кто все же настроен на более решительные изменения и мечтает о кардинальном обновлении образа, предлагаем узнать больше о том, какие короткие стрижки стоит попробовать этой осенью, чтобы подобрать идеальную форму под свой стиль.