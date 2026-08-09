В 2026 году стилисты предлагают по-новому взглянуть на привычный боб. В моде как короткие и четкие формы, так и более мягкие, небрежные и многослойные варианты. О 12 стрижках, которые можно попробовать уже в этом сезоне, рассказали на сайте Refinery29.

Корейский боб

Этот вариант подойдет тем, кто не хочет до конца прощаться с длинными волосами. Благодаря специальной технике стрижки прическа может выглядеть как боб, когда волосы собраны или заколоты, и оставаться длинной, когда вы их распускаете. Фактически это две прически в одной – удобно тем, кто любит менять образ.

Французский боб без челки

Это короткая стрижка, обычно до подбородка или чуть выше, с плотными кончиками и минимальным количеством слоев. Классический вариант часто носят с челкой, но в 2026 году особенно актуальной стала версия без него. Волосы могут быть немного длиннее и дополняться легкими прядями у лица. Благодаря этому стрижка выглядит более непринужденно, но сохраняет свою характерную французскую элегантность.

Воздушная бикси

Бикси сочетает в себе черты боба и пикси. Она легкая, мягкая и хорошо держит объем, благодаря чему выглядит непринужденно.

Прямой вьющийся боб

Это четкий боб без слоев, который оканчивается примерно на уровне подбородка. Такая прическа хорошо подходит для вьющихся волос средней или небольшой густоты. Она помогает сохранить аккуратную форму и не создает излишнего объема на кончиках.

Рваный боб (Shattered Bob)

В отличие от классического ровного среза, здесь кончики текстурируют специальной техникой вертикального среза. В результате получается рваная, легкая, немного небрежная текстура.

Жидкий боб (Liquid Bob)

Такая прическа понравится поклонницам гладких и ухоженных волос. Это мягко очерченный боб с почти незаметными слоями и ровными отполированными кончиками. Во время движения волосы выглядят как "текут" – отсюда и название стрижки.

Округлый боб

Эта стрижка особенно хорошо подходит для густых вьющихся волос. Мягкие слои помогают равномерно распределить объем и создать округлую форму, поэтому кончики не выглядят слишком тяжелыми. В то же время округлый боб удачно смотрится и на прямых, и на волнистых волосах.

Кудрявый лоб

Это удлиненный вариант боба, в котором волосы доходят до плеч. Часто такую стрижку дополняют прядями у лица или легкой челкой, чтобы добавить движения и мягкости образа.

Боб в стиле cowgirl

Такая прическа вдохновлена эстетикой 90-х. Ее главные черты – естественная текстура, мягкая форма и легкая небрежность. Это хороший вариант для тех, кто не любит идеально гладкие укладки и хочет, чтобы волосы выглядели максимально натурально.

Похожим по настроению является Soft Bob – более мягкая версия классического боба. Благодаря нежным внутренним слоям стрижка имеет округлую форму и выглядит воздушной. Она также хорошо подчеркивает естественную текстуру волос, поэтому не требует сложной укладки.

Асимметричный Pixie Bob

Его также называют pob. Это более короткая версия боба, которая станет хорошим выбором для тех, кто уже устал от длины и хочет более кардинальных изменений. Асимметричная форма делает образ более интересным.

Многослойный боб

Это длинный боб в стиле 90-х со слоями у лица и по всей длине. Такая техника придает волосам объем и движение, поэтому стрижка выглядит динамичной.

Кстати, раньше мы рассказывали вам лайфхак, который поможет выбрать идеальную стрижку.