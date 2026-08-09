У 2026 році стилісти пропонують по-новому поглянути на звичний боб. У моді як короткі й чіткі форми, так і більш м'які, недбалі та багатошарові варіанти. Про 12 стрижок, які можна спробувати вже цього сезону, розповіли на сайті Refinery29.

Корейський боб

Цей варіант підійде тим, хто не хоче остаточно прощатися з довгим волоссям. Завдяки спеціальній техніці стрижки зачіска може виглядати як боб, коли волосся зібране або заколоте, і залишатися довгою, коли ви його розпускаєте. Фактично це дві зачіски в одній – зручно для тих, хто любить змінювати образ.

Французький боб без чубчика

Це коротка стрижка, зазвичай до підборіддя або трохи вище, із щільними кінчиками та мінімальною кількістю шарів. Класичний варіант часто носять із чубчиком, але у 2026 році особливо актуальною стала версія без нього. Волосся може бути трохи довшим і доповнюватися легкими пасмами біля обличчя. Завдяки цьому стрижка виглядає більш невимушено, але водночас зберігає свою характерну французьку елегантність.

Повітряна біксі

Біксі поєднує риси боба та піксі. Вона легка, м'яка та добре тримає об'єм, завдяки чому виглядає невимушено.

Прямий кучерявий боб

Це чіткий боб без шарів, який закінчується приблизно на рівні підборіддя. Така зачіска добре підходить для кучерявого волосся середньої або невеликої густоти. Вона допомагає зберегти акуратну форму і не створює зайвого об'єму на кінчиках.

Рваний боб (Shattered Bob)

На відміну від класичного рівного зрізу, тут кінчики текстурують спеціальною технікою вертикального зрізу. У результаті виходить рвана, легка, трохи недбала текстура.

Рідкий боб (Liquid Bob)

Така зачіска сподобається прихильницям гладкого та доглянутого волосся. Це м'яко окреслений боб із майже непомітними шарами та рівними, відполірованими кінчиками. Під час руху волосся виглядає ніби "тече" – звідси й назва стрижки.

Округлий боб

Ця стрижка особливо добре підходить для густого кучерявого волосся. М'які шари допомагають рівномірно розподілити об'єм і створити округлу форму, тому кінчики не виглядають надто важкими. Водночас округлий боб вдало виглядає і на прямому, і на хвилястому волоссі.

Кучерявий лоб

Це подовжений варіант боба, у якому волосся сягає плечей. Часто таку стрижку доповнюють пасмами біля обличчя або легким чубчиком, щоб додати руху й м'якості образу.

Боб у стилі cowgirl

Така зачіска натхненна естетикою 90-х.. Її головні риси – природна текстура, м'яка форма та легка недбалість. Це хороший варіант для тих, хто не любить ідеально гладкі укладки та хоче, щоб волосся виглядало максимально натурально.

Схожим за настроєм є Soft Bob – більш м'яка версія класичного боба. Завдяки делікатним внутрішнім шарам стрижка має округлу форму і виглядає повітряною. Вона також добре підкреслює природну текстуру волосся, тому не потребує складної укладки.

Асиметричний Pixie Bob

Його також називають pob. Це коротша версія боба, яка стане хорошим вибором для тих, хто вже втомився від довжини та хоче кардинальніших змін. Асиметрична форма робить образ цікавішим.

Багатошаровий боб

Це довший боб у стилі 90-х із шарами біля обличчя та по всій довжині. Така техніка додає волоссю об'єму та руху, тому стрижка виглядає динамічною.

До речі, раніше ми розповідали вам лайфхак, який допоможе знайти ідеальну стрижку.