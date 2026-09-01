Назва зачіски походить від ефекту "німба" або ореолу, який утворюється завдяки специфічній техніці градуювання. Майстер робить стратегічні шари навколо верхівки та обличчя, залишаючи основну масу та щільність на кінчиках. Таке м'яке обрамлення створює легкий, повітряний силует, який додає волоссю природного руху та витонченого вигляду.

Як роблять стрижку гало: дивіться відео

Техніка вирізняється рідкісною універсальністю та працює з будь-якою текстурою. Для густої шевелюри це справжній рятівник, адже приховане зняття маси прибирає зайву важкість, роблячи зачіску рухливою. Власницям тонких пасом стрижка додає візуальної густоти та об'єму, якого часто бракує. На кучерях та хвилястому волоссі шари Halo розкриваються по-особливому, підкреслюючи природний завиток і роблячи форму чіткішою.



Стрижка гало на чорне густе волосся / фото з інстаграму

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Головна перевага такої форми полягає в простоті щоденного укладання. Достатньо збризнути корені спреєм для об'єму та просушити волосся феном із круглою щіткою, рухаючись від обличчя, щоб отримати ефектні пружні пасма.



Стрижка гало на довге волосся / фото з інстаграму

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