Впрочем, некоторые стрижки особенно удачно подчеркивают достоинства овального лица. ELLE назвало несколько вариантов, которые лучше всего подходят обладательницам такой формы лица.

Длинная стрижка с слоями

Многослойные стрижки остаются популярными не случайно. Пряди разной длины красиво обрамляют лицо, подчеркивают скулы и делают общий силуэт прически более ухоженным, не перегружая черты лица. Такая стрижка придает динамичность, практически не убирая длину.

Если хочется легкой и естественной прически, стоит выбирать мягкие слои, плавно переходящие друг в друга. Они придадут волосам динамику, но не создадут резких переходов. Для большего объема можно сделать пышные слои по всей длине – такая прическа будет напоминать популярные укладки 1990-х.

Ровный боб

Обладательницам овального лица идут и четкие стрижки, поэтому ровный боб станет удачным выбором. Здесь кончики должны быть четкими и примерно одинаковой длины. Лучше всего такая стрижка смотрится, когда волосы заканчиваются на уровне подбородка или чуть ниже.

Ровный боб / Фото с страницы в инстаграме justinandmarkhairfactory

Шторка

Челка-шторка как будто специально создана для овальной формы лица. Она открывает лоб посередине, подчеркивает глаза и скул и красиво обрамляет лицо. Лучше всего сделать ее короче в центре и длиннее по бокам, у висков. Благодаря этому челка будет выглядеть легко и естественно даже тогда, когда начнет отрастать.

Челка-шторка / Фото со страницы Cem sakmak в инстаграме

Текстурированная стрижка пикси

Овальное лицо хорошо сочетается с короткой стрижкой пикси, поэтому не бойтесь экспериментировать. Можно выбрать мягкий вариант с чуть более длинными прядями у висков или остановиться на очень короткой графичной стрижке. Если хочется сделать прическу более интересной, оставьте чуть более длинные пряди у ушей. Они помогут разнообразить образ.

Теяна Тейлор / Фото Getty Images

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