Втім, деякі стрижки особливо вдало підкреслюють переваги овального обличчя. ELLE назвало декілька варіантів, які найкраще підходять власницям такої форми обличчя.

Довга стрижка з шарами

Багатошарові стрижки залишаються популярними не випадково. Пасма різної довжини красиво обрамляють обличчя, підкреслюють вилиці та роблять загальний силует зачіски більш охайним, не перевантажуючи риси. Така стрижка додає рухливості майже не забираючи довжину.

Якщо хочеться легкої та природної зачіски, варто обирати м'які шари, які плавно переходять один в один. Вони додадуть волоссю рухливості, але не створять різких переходів. Для більшого об'єму можна зробити пишні шари по всій довжині – така зачіска нагадуватиме популярні укладки 1990-х.

Рівний боб

Власницям овального обличчя пасують і чіткі стрижки, тому рівний боб стане вдалим вибором. Тут кінчики мають бути чіткими та приблизно однакової довжини. Найкраще така стрижка виглядає, коли волосся закінчується на рівні підборіддя або трохи нижче.

Рівний боб / Фото з інстаграм-сторінки justinandmarkhairfactory

Шторка

Чубчик-шторка ніби спеціально створений для овальної форми обличчя. Він відкриває лоб посередині, підкреслює очі та вилиці й красиво обрамляє обличчя. Найкраще зробити його коротшим у центрі та довшим з боків, біля скронь. Завдяки цьому чубчик матиме легкий і природний вигляд навіть тоді, коли почне відростати.

Чубчик-шторка / Фото з інстаграм-сторінки Cem sakmak

Текстурований піксі

Овальне обличчя добре поєднується з короткою стрижкою піксі, тому не бійтеся експериментувати. Можна обрати м'який варіант із трохи довшими пасмами біля скронь або зупинитися на дуже короткій графічній стрижці. Якщо хочеться зробити зачіску більш цікавою, залиште трохи довшими пасма біля вух. Вони допоможуть урізноманітнити образ.

Теяна Тейлор / Фото Getty Images

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