Камуфляж знову у моді: чому цей тренд із 2000-х носитимуть усі

Мода нульових продовжує підкорювати вуличний стиль, і цього разу на подіуми та міські вулиці повертається сміливий камуфляжний принт. Елементи естетики Y2K знову стають головними акцентами жіночого гардероба, адже додають образам вишуканого та невимушеного характеру.

Як повідомляє видання Myself, камуфляжний принт переживає справжнє відродження на вулицях Копенгагена під час тижня моди. Історія камуфляжу сягає часів Першої та Другої світових воєн, коли практичні відтінки хакі, коричневого та бежевого допомагали військовим маскуватися. Згодом мілітарі-естетика перейшла у вуличну культуру, а у 2000-х роках камуфляж носили з блискучими топами, великими сережками-кільцями та масивними ланцюжками.

Як носити камуфляжний принт восени

Базовий стиль. Оскільки камуфляж привертає до себе багато уваги, решта речей має бути максимально лаконічною. Поєднуйте камуфляжні штани з однотонним лонгслівом у тонах хакі, бежевому чи нейтральному білому кольорі. Утилітарний стиль. Камуфляжні шорти-джортси чи штани-карго поєднуються з жилетами та куртками в утилітарному стилі. Природні відтінки коричневого та зеленого створюють цілісний і стильний образ. Дух Y2K. Якщо вам до душі естетика 2000-х, спробуйте поєднати мішкуваті штани з приталеним топом. Контраст між жіночним силуетом і масивним низом зробить "лук" ефектним і сучасним. Елегантний контраст. Модні експерти пропонують розбавляти камуфляжні штани елегантними елементами. Наприклад, класичними сорочками, топами або туфлями на підборах. Спортивний шик. Для активних днів обирайте футболку з камуфляжним принтом у поєднанні зі спортивними штанами та вітровкою. Доповніть свій образ балетками, акуратною сумочкою та сонцезахисними окулярами.

Як носити камуфляжний принт восени / Фото Pinterest

Для тих, хто поки не готовий до повністю камуфляжного аутфіту, ідеальним вибором стануть аксесуари. Наприклад, годинник або лаконічна сумочка додадуть образу потрібного акценту.

Що цікаво, цей тренд викликає неоднозначні емоції. Зокрема, хтось бачить у ньому ностальгію за молодістю, а хтось згадує про військову форму. У виданні New York Times навіть порушували питання про доцільність носіння камуфляжу в сучасному контексті, тому вибір залишається за вами.

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