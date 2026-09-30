Цього сезону стилісти пропонують нам переосмислити джинсову фактуру та змістити фокус на більш виразні речі, які додають аутфітам характеру й не вимагають складних стилізаційних рішень.

Якщо ви прагнете оновити щоденні луки на осінь-зиму без кардинальних змін, час поповнити базис затишними та структурованими альтернативами. 24 Канал зібрав для вас головні речі з деніму, які легко впишуться в холодний сезон і дозволять по-новому подивитися на звичний матеріал.

Джинсовий комбінезон

Безліч світових зірок вибирають для свого повсякденного життя джинсові комбінезони. Певний час ця деталь гардероба була в тіні та навіть в категорії антитрендів. Проте цього року комбінезони з деніму повернули собі минулу популярність.



Джинсовий комбінезон на осінь / Фото з Pinterest

Спідниця міді та максі з деніму

Вайб 70-х та 90-х знову в моді, тому сміливо можете повертати до свого гардероба джинсову спідницю максі та міді в дусі тих років. Поєднуйте цей денім з затишними светрами, натуральними сорочками та фактурними жилетками. Щільна джинсова спідниця може стати класною альтернативою джинсам, яку можна буде носити навіть взимку.



Джинсова спідниця на осінь та зиму / Фото з Pinterest

Джинсова куртка

Встигніть створити та насолодитися образами з джинсовою курткою, поки ще дозволяє погода. Класичний варіант у дусі 90-х підійде ідеально. Колір деніму обирайте на свій смак – це може бути насичений синій, світло-блакитний чи сірий. Будь-який варіант зараз доречний.



З чим носити джинсову куртку восени / Фото з Pinterest

Осінні образи важко уявити собі без джинсів, тому і про них ми також не забули. Ловіть модну модель бохо-джинсів, яку нещодавно показала Дженніфер Лопес.