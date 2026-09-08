Затишок поза домівкою: як Кеті Голмс перетворила домашній костюм на наймодніший аутфіт осені

З настанням перших прохолодних днів межа між комфортним домашнім одягом та вуличним стилем остаточно розмивається. Акторка Кеті Голмс показала у Нью-Йорку, як елегантно вивести розслаблений трикотажний комплект за межі оселі.

Модні тенденції нового сезону все частіше пропонують обирати абсолютний комфорт без втрати вишуканості. Зручні трикотажні та вовняні комплекти перестали бути виключно домашнім одягом і стали повноцінною частиною міського капсульного гардероба.

Акторка Кеті Голмс знову надихнула прихильників стрітстайлу, з'явившись на вулицях Нью-Йорка у м'якому вовняному костюмі сірого кольору від бренду Unsubscribed, пише Woman & home. Вона обрала топ з рукавами три чверті й зібраними манжетами, а також широкі штани вільного крою зі стрілками.



Спортивний сірий костюм Кеті Голмс / Getty Images

Саме продуманий крій штанів палаццо та стримана м'яка палітра надали її трикотажному комплекту витонченого вигляду. Завдяки вільному силуету та якісній вовні такий лук має елегантний вигляд, не обмежуючи рухів.

Секрет успіху цього образу полягає у правильних аксесуарах і грі фактур, які перетворюють звичайний спортивний або домашній одяг на стильну міську класику. Кеті Голмс доповнила аутфіт лакованими чорними балетками та місткою сумкою-шопером яскравого червоного кольору.

Червоний акцент миттєво оживив нейтральну сіру гаму, додавши комплекту завершеності й елегантності. Контраст м'якої вовни, глянцевої шкіри та насиченого кольору перетворив розслаблений комплект на продуманий модний аутфіт.

Як носити м'які костюми в теплі осінні дні

Поки на вулиці утримується тепла погода, подібні двійки можна легко адаптувати до ранньої осені. Замість закритого взуття комбінуйте трикотажні штани з легкими шкіряними мюлями, елегантними балетками або акуратними лоферами.

Замість суцільного вовняного топа обирайте бавовняний лонгслів чи базову білу футболку, а джемпер або легкий кардиган просто накидайте на плечі. Це створить ефектну багатошаровість і дозволить комфортно почуватися протягом дня, коли температура змінюється від ранкової прохолоди до денного тепла.

До речі, більше секретів про те, як носити спортивний стиль і бути модною щодня, ви знайдете у нашому матеріалі.