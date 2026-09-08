Модные тенденции нового сезона все чаще предлагают выбирать абсолютный комфорт без ущерба для изысканности. Удобные трикотажные и шерстяные комплекты перестали быть исключительно домашней одеждой и стали полноценной частью городского капсульного гардероба.

Актриса Кэти Холмс вновь вдохновила поклонников стритстайла, появившись на улицах Нью-Йорка в мягком шерстяном костюме серого цвета от бренда Unsubscribed, пишет Woman & home. Она выбрала топ с рукавами длиной три четверти и собранными манжетами, а также широкие брюки свободного кроя со стрелками.



Спортивный серый костюм Кэти Холмс / Getty Images

Именно продуманный крой брюк-палаццо и сдержанная мягкая палитра придали ее трикотажному комплекту утонченный вид. Благодаря свободному силуэту и качественной шерсти такой лук выглядит элегантно, не сковывая движений.

Секрет успеха этого образа заключается в правильных аксессуарах и игре фактур, которые превращают обычную спортивную или домашнюю одежду в стильную городскую классику. Кэти Холмс дополнила наряд лакированными черными балетками и вместительной сумкой-шоппером ярко-красного цвета.

Красный акцент мгновенно оживил нейтральную серую гамму, придав комплекту завершенности и элегантности. Контраст мягкой шерсти, глянцевой кожи и насыщенного цвета превратил непринужденный комплект в продуманный модный наряд.

Как носить мягкие костюмы в теплые осенние дни

Пока на улице держится теплая погода, подобные комплекты можно легко адаптировать к ранней осени. Вместо закрытой обуви сочетайте трикотажные брюки с легкими кожаными мюлями, элегантными балетками или аккуратными лоферами.

Вместо цельного шерстяного топа выбирайте хлопковый лонгслив или базовую белую футболку, а джемпер или легкий кардиган просто накидывайте на плечи. Это создаст эффектную многослойность и позволит чувствовать себя комфортно в течение дня, когда температура меняется от утренней прохлады до дневного тепла.

Кстати, больше секретов о том, как носить спортивный стиль и быть модной каждый день, вы найдете в нашем материале.