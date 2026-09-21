Дарують образу свіжість і легкість: 7 кольорів в одязі, які допомагають виглядати молодше

З віком природний контраст шкіри та волосся змінюється, тому відтінки одягу біля обличчя починають відігравати вирішальну роль у створенні свіжого вигляду. Правильно підібрана палітра здатна миттєво підкреслити красу, візуально зняти втому та додати образу вишуканого сяйва.

Як повідомляє видання Interia Kobieta, після 60 років зовсім не обов'язково повністю змінювати гардероб чи ховатися за темними речами. Достатньо лише навчитися правильно підбирати відтінки сорочок, светрів та аксесуарів, які знаходяться безпосередньо біля обличчя.

Кремовий білий

Яскрава білосніжна сорочка створює надто різкий контраст і може підкреслювати тіні під очима чи нерівності тону. Натомість м'які нейтральні відтінки, зокрема кремовий чи "слонова кістка", відбивають світло та надають шкірі вишуканого сяйва.

Спробуйте поєднати кремову блузу з джинсами середнього синього відтінку або одягнути світлий топ під темно-синій чи блейзер бордового кольору.

Кремовий білий колір освіжає обличчя / Фото Pinterest

Пудровий

Рожевий – це не колір виключно для юних дівчат. Правильно підібрані пастельні відтінки рожевого додають зрілій шкірі миттєвого рум'янцю та свіжості.

Стилісти радять обирати одяг відтінків чайної троянди або делікатної малини. Якщо ж повноцінний рожевий светр здається вам занадто сміливим рішенням, то одягніть краще шовкову хустку такого кольору.

Як носити пудровий відтінок восени / Фото Pinterest

Персиковий та кораловий

Для жінок з теплим підтоном шкіри персикові, лососеві та м'які коралові відтінки є справжньою знахідкою. Вони візуально зігрівають обличчя та роблять вигляд бадьорим і свіжим.

Однак важливо уникати неонових кольорів. Замість них віддайте перевагу стриманому кораловому, який гармонійно поєднується з бежевим, сірим або темно-синім.

Модний образ на осінь 2026 / Фото Pinterest

Глибокий кобальт

Якщо бліді пастельні відтінки роблять вашу шкіру тьмяною, сміливо експериментуйте з більш насиченим синім. Зокрема, волошковий, сапфіровий чи кобальтовий тони чудово виглядають у комбінації з базовими світлими штанами чи спідницями.

Базовий гардероб для жінок за 60 років / Фото Pinterest

Смарагдовий

Замість важкого болотного хакі чи блідого оливкового кольору спробуйте соковитий смарагдовий, холодний морський або м'ятний колір. Насичений смарагдовий відтінок ідеально підкреслює шляхетність сивини та водночас пасує брюнеткам.

Які відтінки омолоджують – поради для жінок після 60 років / Фото Pinterest

Лавандовий і сливовий

Бузкова палітра неймовірно личить жінкам зі сріблястим або сивим волоссям. Лавандовий делікатно освіжає аутфіт у теплову пору, а глибокий сливовий стане вишуканою альтернативою чорному восени.

Модний образ на осінь 2026 / Фото Pinterest

Малиновий і благородний червоний

Червоного кольору жінкам після 60 років точно не варто боятися. Навіть невелика деталь виразного соковитого відтінку додасть образу динаміки та енергії.

Що цікаво, для модниць з холодним підтоном шкіри підійде вишня, бургунді та малина, а з теплим – маковий або теплий коралово-червоний.

Як носити червоний колір восени / Фото Pinterest

Чи варто відмовлятися від чорного

Чорний залишається елегантною базою, однак безпосередньо біля обличчя він може підкреслювати зморшки. Втім, якщо ж ви хочете залишити улюблений чорний жакет чи штани, просто віддаліть їх від обличчя за допомогою світлої блузи, топа чи яскравішої хустки.

Щоб зрозуміти, які кольори вас дійсно прикрашають, підійдіть до вікна при денному світлі без яскравого макіяжу та почергово прикладайте до обличчя одяг різних відтінків. Правильний колір робить очі виразнішими, а тон шкіри – рівнішим.

Днями ми розповідали про осінні тренди для жінок за 50 років від зірок.