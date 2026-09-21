Как сообщает издание Interia Kobieta, после 60 лет вовсе не обязательно полностью менять гардероб или прятаться за темной одеждой. Достаточно лишь научиться правильно подбирать оттенки рубашек, свитеров и аксессуаров, которые находятся непосредственно рядом с лицом.

Кремово-белый

Яркая белоснежная рубашка создает слишком резкий контраст и может подчеркивать тени под глазами или неровности тона. Зато мягкие нейтральные оттенки, в частности кремовый или "слоновая кость", отражают свет и придают коже изысканное сияние.

Попробуйте сочетать кремовую блузку с джинсами среднего синего оттенка или надеть светлый топ под темно-синий пиджак или блейзер бордового цвета.

Кремово-белый цвет освежает лицо / Фото Pinterest

Пудровый

Розовый – это не цвет исключительно для юных девушек. Правильно подобранные пастельные оттенки розового придают зрелой коже мгновенный румянец и свежесть.

Стилисты советуют выбирать одежду оттенков чайной розы или нежной малины. Если же полностью розовый свитер кажется вам слишком смелым решением, то лучше наденьте шелковый платок такого цвета.

Как носить пудровый оттенок осенью / Фото Pinterest

Персиковый и коралловый

Для женщин с теплым подтоном кожи персиковые, лососевые и мягкие коралловые оттенки – настоящая находка. Они визуально согревают лицо и придают внешнему виду бодрость и свежесть.

Однако важно избегать неоновых цветов. Вместо них отдайте предпочтение сдержанному коралловому, который гармонично сочетается с бежевым, серым или темно-синим.

Модный образ на осень 2026 / Фото Pinterest

Глубокий кобальт

Если бледные пастельные оттенки делают вашу кожу тусклой, смело экспериментируйте с более насыщенным синим. В частности, васильковый, сапфировый или кобальтовый оттенки прекрасно смотрятся в сочетании с базовыми светлыми штанами или юбками.

Базовый гардероб для женщин старше 60 лет / Фото Pinterest

Изумрудный

Вместо тяжелого болотного хаки или бледного оливкового цвета попробуйте сочный изумрудный, холодный морской или мятный цвет. Насыщенный изумрудный оттенок идеально подчеркивает благородство седины и в то же время подходит брюнеткам.

Какие оттенки омолаживают – советы для женщин старше 60 лет / Фото Pinterest

Лавандовый и сливовый

Сиреневая палитра невероятно идет женщинам с серебристыми или седыми волосами. Лавандовый деликатно освежает наряд в теплое время года, а глубокий сливовый станет изысканной альтернативой черному осенью.

Модный образ на осень 2026 / Фото Pinterest

Малиновый и благородный красный

Красного цвета женщинам после 60 лет точно не стоит бояться. Даже небольшая деталь выразительного сочного оттенка придаст образу динамики и энергии.

Что интересно, для модниц с холодным подтоном кожи подойдут вишня, бордо и малина, а с теплым – маковый или теплый кораллово-красный.

Как носить красный цвет осенью / Фото Pinterest

Стоит ли отказываться от черного

Черный остается элегантной базой, однако непосредственно у лица он может подчеркивать морщины. Впрочем, если вы хотите оставить любимый черный жакет или штаны, просто отдалите их от лица с помощью светлой блузки, топа или более яркого платка.

Чтобы понять, какие цвета вам действительно идут, подойдите к окну при дневном свете без яркого макияжа и поочередно подносите к лицу одежду разных оттенков. Правильный цвет делает глаза выразительнее, а тон кожи – ровнее.

На днях мы рассказывали об осенних трендах для женщин старше 50 лет от звезд.