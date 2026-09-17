Известные модницы в возрасте 50+ удачно сочетают актуальные тенденции с классической базой, создавая гармоничные осенние образы. Выбирая вещи для холодного сезона, стоит ориентироваться на качественные материалы, практичные фасоны и лаконичный крой, которые легко комбинируются между собой, пишет Who What Wear.

1. Замшевые юбки-карандаши

Замша – главная фактура каждой осени, однако именно четкий силуэт юбки-карандаша придает наряду особого шарма и сдержанной роскоши. Она прекрасно подчеркивает линию бедер и выглядит гораздо интереснее традиционных кожаных или тканевых моделей. У Синди Кроуфорд в гардеробе есть подобная деталь.



Замшевая юбка на осень 2026 / Фото с Pinterest

Сочетайте такую юбку с легкими блузками или уютными трикотажными джемперами для создания изящного повседневного образа.

2. Клетчатые рубашки

Фланелевая рубашка в клетку – это не только уют, но и продуманная многослойность. В сочетании с элегантными штанами или строгими элементами гардероба она теряет излишнюю обыденность и становится стильным акцентом.



Рубашка в клетку на осень / Фото с Pinterest

Американская актриса Трейси Эллис Росс доказывает, что заправленная рубашка в клетку в сочетании с лаконичным низом создает современный и непринужденный наряд.

3. Джинсы фасона barrel-leg

Классические джинсы прямого кроя остаются базой, но модели со слегка округленными штанами придают образу современной динамики и архитектурности. Они визуально вытягивают силуэт и выглядят гораздо эффектнее, чем обычные фасоны.



Джинсы barrel-leg на осень 2026 / Фото с Pinterest

Николь Кидман выбирает именно такие джинсы в сочетании с женственной блузкой и классическим тренчем, балансируя между кэжуалом и элегантностью.

4. Двухцветная обувь

Культовая двухцветная обувь с контрастным носком, прославленная еще домом моды Chanel, вновь оказалась на пике популярности. Она визуально делает стопу более изящной и придает даже самому простому наряду парижского шарма.



Балетки с контрастным носком на осень 2026 / Фото с Pinterest

Кэти Холмс удачно дополняет сдержанные черные штаны и трикотажный топ именно двухцветными туфлями, подчеркивая свой непринужденный стиль.

5. Двубортные жакеты

Структурированный двубортный жакет оверсайз-кроя с выразительной линией плеч – это универсальная инвестиция, которая мгновенно собирает образ воедино. Он придает силуэту четкости и делает даже базовые джинсы или простую футболку дорогой и изысканной.



Двубортный жакет на осень 2026 / Фото из инстаграма Sara Stankovic

Наоми Уоттс сочетает такой жакет с лаконичным серым костюмом, демонстрируя идеальный пример современной элегантности.

Кстати, вы также всегда можете стилизовать летнюю одежду на осень. На 24 Канале мы рассказывали, как сделать это легко и стильно.