Несподівано елегантно: образ Ліли Мосс буквально створений для стильних осінніх днів

Одним з головних трендів цього року і, впевнені, що й наступного, є поєднання різнопланових принтів. Від непоєднуваних до цілком зрозумілих геометричних варіантів. Один з таких образів вже показала донька відомої супермоделі Кейт Мосс – Ліла.

Під час Тижня моди в Нью-Йорку на показі Calvin Klein весна-літо 2027 Ліла Мосс з’явилася у цікавому образі, який ідеально створений для осінніх днів. Модель поєднала картату сорочку у чорно-білих кольорах з сірою спідницею-олівець в тонку сіру смужку. Мінімум аксесуарів та прикрас, легкий макіяж і нічого більше.

На перший погляд здається, що цей дует контрастний та трохи дивний, проте при більш детальному розгляді вже розумієш, що це класне та стильне поєднання. Свій аутфіт Ліла доповнила чорними мюлями з гострим носом та тонкими ремінцями, що додало образу елегантності. Цей лук став дійсно несподівано елегантним.

Ліла Мосс у картатій сорочці зі спідницею: дивіться фото

Як повторити образ Ліли Мосс з геометричними принтами

Головний секрет стильного поєднання двох різних принтів полягає в єдиній колірній гамі. Якщо ви обираєте монохромні відтінки – чорний, білий, сірий або бежевий – ризик помилитися зводиться до нуля. Базові кольори об'єднують абсолютно різні геометричні малюнки в один цілісний і продуманий комплект.



Як носити геометричні принти восени / Фото з Pinterest

Якщо у вас немає точно такої спідниці чи сорочки, аналогічний ефект легко створити за допомогою інших речей. Спробуйте поєднати картатий оверсайз-жакет із класичними штанами у тонку смужку або вдягніть смугасту сорочку під об'ємний светр із геометрією.

А для більш прохолодної погоди замість відкритих мюлей чудово підійдуть шкіряні ботильйони з гострим носком чи елегантні лофери на масивній підошві.

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