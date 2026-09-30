Во время Недели моды в Нью-Йорке на показе Calvin Klein весна-лето 2027 Лила Мосс появилась в интересном образе, идеально подходящем для осенних дней. Модель сочетала клетчатую рубашку в черно-белых тонах с серой юбкой-карандашом в тонкую серую полоску. Минимум аксессуаров и украшений, легкий макияж и ничего больше.

На первый взгляд кажется, что этот дуэт контрастный и немного странный, однако при более детальном рассмотрении уже понимаешь, что это классное и стильное сочетание. Свой наряд Лила дополнила черными мюлями с острым носком и тонкими ремешками, что придало образу элегантности. Этот лук получился действительно неожиданно элегантным.

Лила Мосс в клетчатой рубашке с юбкой: смотрите фото

Как повторить образ Лилы Мосс с геометрическими принтами

Главный секрет стильного сочетания двух разных принтов заключается в единой цветовой гамме. Если вы выбираете монохромные оттенки – черный, белый, серый или бежевый – риск ошибиться сводится к нулю. Базовые цвета объединяют совершенно разные геометрические узоры в один целостный и продуманный наряд.



Как носить геометрические принты осенью / Фото с Pinterest

Если у вас нет именно такой юбки или рубашки, аналогичный эффект легко создать с помощью других вещей. Попробуйте сочетать клетчатый оверсайз-жакет с классическими штанами в тонкую полоску или наденьте полосатую рубашку под объемный свитер с геометрическим принтом.

А для более прохладной погоды вместо открытых мюлей прекрасно подойдут кожаные ботильоны с острым носком или элегантные лоферы на массивной подошве.

Кстати, ловите полный гайд о том, с чем носить лоферы этой осенью.