Розкішний манікюр у кольорі вина: 5 незаїжджених ідей, які мають дорогий вигляд

Осінній манікюр — це чудова нагода змінити пастельну чи яскраву палітру та додати у свій стиль глибоких акцентів. Насичений відтінок бургунді робить дизайн нігтів візуально дорогим та підкреслює вишуканість будь-якого затишного аутфіту.

З настанням перших прохолодних днів модна палітра природно змінюється на користь багатих і теплих тонів. Експерти InStyle зазначають, що винний та бордовий відтінки залишаються беззаперечними фаворитами осіннього сезону, адже вони личать будь-якій формі нігтів і легко адаптуються як до повсякденного, так і до вечірнього гардероба.

5 розкішних варіацій манікюру в кольорі бургунді

1. Бордові квадратики. Глибоке монохромне покриття на акуратній чіткій формі квадрат. Однотонний лак кольору червоного вина має стриманий, але надзвичайно шляхетний вигляд. Це ідеальний вибір для шанувальниць естетики old money та мінімалізму.



Бордовий манікюр на квадратні нігті / фото з інстаграму

2. Бордове котяче око. Магнітний ефект котячого ока додає глибини та чарівного сяйва винному відтінку. Таке покриття м'яко переливається під світлом, створюючи загадковий та динамічний ефект на нігтях.



Бордове котяче око на короткі нігті / фото з інстаграму

3. Бордове сяйво. Поєднання глибокого бордо з делікатним мерехтливим топом або дрібним шимером. М'який блиск освіжає темну базу та додає манікюру розкішного вигляду без зайвої химерності.



Бордовий манікюр з блискітками / фото з інстаграму

4. Манікюр з інжиром. Оригінальний сезонний нейл-арт із витонченим малюнком стиглого фрукта. Деталізований інжир на нюдовій базі в комбінації з бордовими акцентами створює затишну осінню естетику.



Манікюр з інжиром на осінь 2026 / фото з інстаграму

5. Візерунки кераміка. Вишуканий дизайн, натхненний майстерністю розмальованої кераміки. Художні орнаменти та тонкі лінії у поєднанні бордового, білого та золотого кольорів перетворюють кожен нігтик на справжній витвір мистецтва.



Манікюр у бордових відтінках з візерунками / фото з інстаграму

Нагадаємо, раніше ми детально розбирали головні тренди осіннього манікюру 2026 року, де поруч із насиченим кольором стиглої вишні, панують шоколадні тони, ніжний френч та загадковий дизайн з ефектом аури.