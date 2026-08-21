InStyle разом із провідними зірковими нейл-майстрами зібрав найцікавіші дизайни, які варто спробувати цього місяця. Ми вибрали найгарніші нігтики, які ви точно захочете спробувати цього вересня. А повний гайд осіннім манікюром вже читайте на сайті 24 Каналу.

Модний дизайн нігтів на вересень 2026

Від стриманої класики до сміливих акцентів – це шість найактуальніших дизайнів цього вересня:

Черепаховий дизайн із золотом та лимонним акцентом. Класичний черепаховий принт отримує свіже прочитання завдяки м'яким делікатним акцентам. Поєднання глибокого анімалістичного візерунка з ніжними сонячними деталями та вкрапленнями золотого хрому створює ідеальний баланс для мінливої вересневої погоди.



Черепаховий манікюр на осінь / фото з інстаграму

Аура у синьо-бузкових тонах. Якщо ви поки не готові попрощатися з улюбленими синіми відтінками літа, обирайте глибший королівський синій у поєднанні з ніжним лавандовим. Дизайн з ефектом аури додає загадковості та гармонійно підходить під затишні осінні сети.



Синій манікюр з аурою / фото з інстаграму

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Об'ємні золоті деталі (3D-акценти). Об'ємний нейл-арт і текстурні елементи продовжують підкорювати салони. Додайте випуклі золоті лінії або краплі поверх лаконічного мікрофренча – це зробить манікюр візуально дорожчим і стане головною прикрасою ваших рук.



Манікюр з золотими деталями / фото з інстаграму

Темна вишня. Глибокий вишневий або журавлинний колір – це абсолютна класика для прохолодної пори року. Ви можете повністю покрити нігті цим багатим відтінком або поєднати суцільне покриття з лаконічним розписом.



Вишневий манікюр / фото з інстаграму

Мікрофренч. Для прихильниць мінімалізму та вишуканості ідеально підійде елегантний мікрофренч. Ультратонка лінія напівпрозорого чи білого кольору поверх сяючої нюдової бази створює ефект доглянутих, «скляних» нігтів, які пасуватимуть до будь-якого дрес-коду.



Мікрофренч у нюдових тонах / фото з інстаграму

Естетика "королівських коштовностей". Якщо ви прагнете розкоші та виразних акцентів, спробуйте створити цікавий дизайн на базі французького манікюру. Розсип дрібних кольорових камінчиків і кристалів на кінчиках нігтів перетворить базове покриття на справжній витвір мистецтва, додавши дрібку сяйва у буденні дні.



Манікюр френч з камінцями / фото з інстаграму

Окрім вибору кольору та малюнка, особливої уваги заслуговує й сама техніка обробки нігтів: розповідаємо про пилковий манікюр, який впевнено підкорює б'юті-індустрію.