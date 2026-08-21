InStyle совместно с ведущими звездными мастерами маникюра собрал самые интересные дизайны, которые стоит попробовать в этом месяце. Мы выбрали самые красивые ноготки, которые вы точно захотите попробовать в сентябре. А полный гид по осеннему маникюру уже читайте на сайте 24 Канала.

Модный дизайн ногтей на сентябрь 2026

От сдержанной классики до смелых акцентов – вот шесть самых актуальных дизайнов этого сентября:

Черепаховый дизайн с золотом и лимонным акцентом. Классический черепаховый принт обретает новое звучание благодаря мягким, деликатным акцентам. Сочетание глубокого анималистического узора с нежными солнечными деталями и вкраплениями золотого хрома создает идеальный баланс для переменчивой сентябрьской погоды.



Черепаховый маникюр на осень / фото из инстаграма

Аура в сине-лиловых тонах. Если вы пока не готовы расстаться с любимыми синими оттенками лета, выбирайте более насыщенный королевский синий в сочетании с нежным лавандовым. Дизайн с эффектом ауры придает загадочности и гармонично сочетается с уютными осенними нарядами.



Синий маникюр с аурой / фото из инстаграма

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Объемные золотые детали (3D-акценты). Объемный нейл-арт и текстурные элементы продолжают покорять салоны. Добавьте выпуклые золотые линии или капли поверх лаконичного микрофренча – это сделает маникюр визуально дороже и станет главным украшением ваших рук.



Маникюр с золотыми деталями / фото из инстаграма

Темная вишня. Глубокий вишневый или клюквенный цвет – это абсолютная классика для прохладного времени года. Вы можете полностью покрыть ногти этим насыщенным оттенком или сочетать сплошное покрытие с лаконичной росписью.



Вишневый маникюр / фото из инстаграма

Микрофренч. Для поклонниц минимализма и утонченности идеально подойдет элегантный микрофренч. Ультратонкая линия полупрозрачного или белого цвета поверх сияющей нюдовой базы создает эффект ухоженных, "стеклянных" ногтей, которые подойдут к любому дресс-коду.



Микрофренч в нюдовых тонах / фото из инстаграма

Эстетика "королевских драгоценностей". Если вы стремитесь к роскоши и ярким акцентам, попробуйте создать интересный дизайн на основе французского маникюра. Россыпь мелких цветных камешков и кристаллов на кончиках ногтей превратит базовое покрытие в настоящее произведение искусства, добавив щепотку сияния в будничные дни.



Маникюр френч с камнями / фото из инстаграма

Помимо выбора цвета и рисунка, особого внимания заслуживает и сама техника обработки ногтей: рассказываем о пилочном маникюре, который уверенно покоряет бьюти-индустрию.