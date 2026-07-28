Речь идет о пилочном маникюре (file manicure), который стремительно превращается из вирусного видео в главную альтернативу классическому и аппаратному уходу, пишет Vogue. Главный смысл тренда – это полностью сухой метод обработки ногтей и кожи вокруг них.
Адепты нового тренда придерживаются главного принципа – отказа от какого-либо агрессивного воздействия. Во время процедуры не используются:
ножнички и кусачки;
аппарат с фрезами;
ремуверы для размягчения кожи или замачивания в воде.
Что такое пилочный маникюр / фото Pexels
Всю работу выполняют мягкими пилочками разной абразивности и бафами. Они деликатными движениями снимают только ороговевшие клетки кожи и птеригий, оставляя живую ткань невредимой.Читайте больше проверенных новостей Добавьте 24 Канал в избранные источники в Google
Говорят, что у пилочного метода есть куча преимуществ:
ноль травм: отсутствие лезвий и быстрых фрез исключает риск порезов;
медленное отрастание: мягкая обработка не провоцирует защитную реакцию кожи, поэтому кутикула отрастает медленнее и без заусенцев;
гипоаллергенность: отсутствие химических размягчителей снижает риск раздражений.
Мастера TikTok уверяют, что метод идеально подходит для сухой или чувствительной кожи, а также для восстановления ногтей после гель-лака. Этот маникюр даже легко сделать дома.
Как сделать пилковый маникюр самой:
сначала вымойте и тщательно высушите руки;
далее осторожно отодвиньте кутикулу пушером;
теперь мягкой стеклянной пилочкой или специальным керамическим стиком легкими движениями без сильного нажима уберите сухую кожу;
увлажните кутикулу специальным маслом или питательным кремом. Готово!
Как делать пилочный маникюр: смотрите видео
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