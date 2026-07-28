Мова йде про пилковий манікюр (file manicure), який стрімко перетворюється з вірусного відео на головну альтернативу класичному та апаратному догляду, пише Vogue. Головна сенс тренду – це повністю сухий метод обробки нігтів і шкіри навколо них.
Адепти нового тренду дотримуються головного принципу – відмови від будь-якого агресивного впливу. Під час процедури не використовують:
ножички та кусачки;
апарат із фрезами;
ремувери для розм'якшення шкіри чи замочування у воді.
Що таке пилковий манікюр / фото Pexels
Усю роботу виконують м'якими пилочками різної абразивності та бафами. Вони делікатними рухами знімають лише ороговілі клітини шкіри та птеригій, залишаючи живу тканину неушкодженою.24 Канал – у WhatsApp Підпишіться, щоб не загубити і читати перевірені новини
Кажуть, що у пилкового методу є купа переваг:
нуль травм: відсутність лез і швидких фрез виключає ризик порізів;
повільне відростання: м'яка обробка не провокує захисну реакцію шкіри, тому кутикула відростає повільніше й без задирок;
гіпоалергенність: відсутність хімічних розм'якшувачів знижує ризик подразнень.
Майстри з TikTok запевняють, що метод ідеально підходить для сухої чи чутливої шкіри, а також для відновлення нігтів після гель-лаку. Цей манікюр навіть легко зробити вдома.
Як зробити пилковий манікюр самій:
спочатку вимийте та ретельно висушіть руки;
далі обережно відсуньте кутикулу пушером;
тепер м'якою скляною пилочкою або спеціальним керамічним стіком легкими рухами без сильного натиску приберіть суху шкіру;
зволожте кутикулу олією чи живильним кремом. Готово!
Як робити пилковий манікюр: дивіться відео
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