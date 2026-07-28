Pucci Nail Designs – это яркий, динамичный дизайн, идеально подходящий под отпускное настроение и придающий образу легкой роскоши, пишет InStyle. Кстати, этот дизайн можно использовать хоть для длинных, хоть для коротких ногтей.

Откуда взялся этот тренд? Все вдохновенно легендарными калейдоскопическими принтами итальянского бренда Emilio Pucci, прославившегося еще в 60 – 70-х годах прошлого века. В оригинале это психоделические узоры с плавными линиями и волнами, где в одном орнаменте переплетаются несколько разных красок. Этот дизайн еще называют итальянской роскошью, так что не отказывайте себе в этом.



Маникюр в стиле Pucci с яркими линиями / фото с инстаграммой

В нейл-арте этот стиль означает создание красочных абстрактных завитков, которые чаще всего очерчивают тонкими черными или белыми контурами, чтобы придать рисунку четкость и глубину. Дизайн используются как для покрытия всей ногтевой пластины, так и для выделения ее частей.



Нежный маникюр Pucci / фото из инстаграма

Вариаций исполнения этого дизайна множество, так что каждый и каждая найдет что-то для себя. Вот несколько интересных идей, как его можно адаптировать:

тропический неоновый взрыв. Сочетание сочного салатового, розового и оранжевого цвета с плавными черными линиями. Такой маникюр имеет максимально летний вид и прекрасно оттеняет загар;

закат и Aperol Spritz. Более мягкий вариант с использованием теплого желтого, персикового, карамельного и розового оттенков. Напоминает цвет вечернего неба или любимого летнего коктейля;

минималистичные френч-акценты. Если вы не готовы разрисовывать все ногти полностью, можно сделать стильный френч, где узорчатым делают только кончик, или выделить ярким орнаментом всего один-два ногтя;

морская палитра. Вариант для тех, кто предпочитает прохладные гаммы. Это может быть соединение глубокого синего, голубого, лавандового и белого, что создает эффект морской волны.



Модный дизайн маникюра лето 2026 / фото из инстаграма

Советуем попробовать этот универсальный маникюр. Благодаря богатству палитры он легко комбинируется с любым гардеробом, даже если вы предпочитаете базовые или нейтральные вещи.

И не забывайте о ноготках на ногах – в этом сезоне в моде один интересный оттенок педикюра, который будет идеально подходить к ноготкам Pucci.