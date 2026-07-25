Популярность зеркального покрытия стремительно возросла после модных показов в Нью-Йорке, где стилисты и мастера маникюра массово выбирали именно этот вариант для моделей. Подробнее об этом пишет издание Vogue.

Модный педикюр на лето 2026 года

Главная особенность хромированного педикюра заключается в использовании специальной зеркальной втирки – мелкого пигмента, который мастера втирают в базовый цвет гелевого покрытия. Благодаря этой технике ногти приобретают выразительный футуристический блеск с безупречным зеркальным эффектом, который ярко отражает свет и мгновенно привлекает внимание.

По словам редакторов Vogue, в этом сезоне в тренде как классические металлические оттенки – благородное серебро, теплое золото и насыщенная бронза, так и смелые цветовые вариации. Среди самых популярных решений: нежный перламутрово-розовый, металлический изумрудный, глубокий синий и даже насыщенный хромированный черный, который придает образу особый шик.

Мастера педикюра объясняют стремительный рост популярности этого покрытия его высокой универсальностью. Хромированный эффект выглядит одинаково гармонично и изысканно с любой открытой обувью – от изящных босоножек на каблуках и лаконичных мюлей до повседневных сандалий или пляжных шлепанцев.

Помимо визуального эффекта, такой педикюр имеет еще одно практическое преимущество. Благодаря плотному зеркальному пигменту и надежному закреплению защитным топом металлическое покрытие удивительно устойчиво к сколам, поэтому сохраняет свой идеальный блеск и первоначальный вид в течение нескольких недель.

Кстати, наша редакция уже писала о педикюре, который подходит к разным оттенкам кожи.