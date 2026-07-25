Популярність дзеркального покриття стрімко зросла після модних показів у Нью-Йорку, де стилісти та нейл-майстри масово обирали саме цей варіант для моделей. Про це детальніше – пише видання Vogue.

Модний педикюр на літо 2026 року

Головна особливість хромованого педикюру полягає у використанні спеціальної дзеркальної втирки – дрібного пігменту, який майстри втирають у базовий колір гелевого покриття. Завдяки цій техніці нігті отримують виразний футуристичний глянець з бездоганним дзеркальним ефектом, що яскраво відбиває світло та миттєво привертає увагу.

За словами редакторів Vogue, цього сезону в тренді як класичні металеві відтінки – благородне срібло, тепле золото та багата бронза, так і сміливі кольорові варіації. Серед найпопулярніших рішень: ніжний перламутрово-рожевий, металевий смарагдовий, глибокий синій і навіть насичений хромований чорний, який додає образу особливого шику.

Майстри педикюру пояснюють стрімке зростання популярності цього покриття його високою універсальністю. Хромований ефект виглядає однаково гармонійно та вишукано з будь-яким відкритим взуттям – від витончених босоніжок на підборах і лаконічних мюлей до повсякденних сандалів чи пляжних шльопанців.

Окрім візуального ефекту, такий педикюр має ще одну практичну перевагу. Завдяки щільному дзеркальному пігменту та надійному закріпленню захисним топом металеве покриття є напрочуд стійким до відколів, тому зберігає свій ідеальний глянець та первинний вигляд протягом кількох тижнів.

До речі, наша редакція вже писала про педикюр, який пасує різним відтінкам шкіри.