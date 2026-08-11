Редакція 24 Каналу зібрала найгарячіші тренди манікюру, які визначатимуть наш стиль цієї осені та гармонійно доповнять затишні кашемірові светри, шкіряні тренчі й осінні сети. Ви точно знайдете для себе щось цікаве та гармонійне.

Головні тренди манікюру на осінь 2026

Від кольору насичених самоцвітів до затишного нейл-арту – ці стильні рішення допоможуть урізноманітнити дизайн із настанням перших холодів:

Глибокі дорогоцінні відтінки (Jewel Tones). На зміну пастелі приходять насичені кольори самоцвітів – глибокий рубін, сапфір, гранат та особливо темний смарагд. Головна умова цього тренду – бездоганне глянцеве покриття, яке створює ефект дзеркальної поверхні.



Темно-зелений колір манікюру / фото з інстаграму

Магнітний оксамит (Velvet Nails). Ефект "котячого ока" та оксамитові переливи залишаються серед фаворитів. Восени актуальні як класичні магнітні переливи в темно-вишневих чи кавових тонах, так і комбінація оксамитового фінішу з хромованим втиранням (velvet chrome) у відтінках еспресо, бронзи, оливи та сливи.



Оксамитові нігті на осінь 2026 / фото з інстаграму

Графічний нейл-арт. Для тих, хто любить розставляти яскраві акценти, осінь готує сплеск креативу. У моді залишаються класична затишна клітинка (plaid) та твідові візерунки, але поруч із ними впевнено закріплюються плавна абстракція, мікроплями, мінімалістичні геометричні лінії й дрібні акцентні малюнки на одному-двох нігтях – від крихітних зірочок до кумедних осінніх символів.



Різноколірний графічний дизайн нігтів / фото з інстаграму

Темний метал та нео-Y2K. Для шанувальників сміливіших образів стилісти пропонують естетику кіберпанку: замість стандартного срібла чи золота обирайте потужну сталь (gunmetal), стимпанк-бронзу та темне хромування з 3D-елементами на прозорій або темній базі.



Манікюр з елементами сталі / фото з інстаграму

Чистий мінімалізм та "BB Cream Nails". Для тих, хто надає перевагу стриманості, ідеальним вибором стане напівпрозоре молочно-рожеве або нюдове покриття, що створює вигляд вишуканих, доглянутих нігтів. Поруч із цим напрямком не втрачає позицій і класичний френч із чіткою, тонкою білою лінією "посмішки".



Ніжний френч на осінь 2026 / фото з інстаграму

Шоколадний еспресо та глибокий бордо (Burgundy & Deep Chocolate). Інтенсивні темні відтінки гарячого шоколаду та витриманого бордо є безумовною базою осені, яка пасує до будь-якої довжини нігтів та додає образу стриманої розкоші.



Глибокий бордо для нігтів / фото з інстаграму

Оливковий та глибокий хакі (Olive & Soft Sage). Складні земляні відтінки зелені, від сухої шавлії до темного оливкового, чудово доповнюють осінню палітру та мають свіжий вигляд як у монохромі, так і в поєднанні з контрастними відтінками.



Оливковий манікюр / фото з інстаграму

До речі, деякі літні дизайни манікюру перейдуть з нами і в осінь. Наприклад, модний зараз нейл-арт – фруктовий градієнт.