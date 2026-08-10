Цей дизайн – яскрава й сучасна варіація вже знайомого всім аура-манікюру або класичного омбре, проте з більш виразними межами та насиченими переходами. Нейл-майстри використовують техніку нашарування кількох яскравих відтінків, що створює ефект напівпрозорого соковитого льодяника або фруктової пастили.

Як зробити манікюр з градієнтом легко: дивіться відео

Завдяки плавній розтяжці кольорів такий манікюр стає ідеальним містком між теплою сезонною палітрою та майбутніми глибокими осінніми тонами. Найкраще для цієї техніки підходять напівпрозорі вітражні гелі або пігментовані бази, які легко змішуються між собою.

Починати дизайн варто з нанесення найсвітлішого або найтеплішого відтінку (наприклад, сонячно-жовтого) біля кутикули або в центрі нігтя. Далі тонким пензлем або м'яким спонжем додають суміжні кольори – фуксію, помаранчевий, зелений чи глибокий синій.

Фруктовий манікюр з градієнтом: дивіться відео

Головний лайфхак майстрів – наносити прозоре топове покриття поверх кожного шару до полімеризації або використовувати тон для розмивання, щоб переходи мали плавний перехід. Важлива перевага нового тренду – повна свобода геометричного вираження.

Як зробити манікюр з градієнтом: дивіться відео

Лінії та кольорові плями зовсім не обов'язково розміщувати класично горизонтально. Дуже динамічний та візуально довгий вигляд має вертикальний градієнт. Також можна експериментувати з діагональними смугами, кутовими акцентами чи навіть розтяжкою від центральної точки нігтя.



Як зробити стильний манікюр з градієнтом / фото з інстаграму

Такий манікюр не потребує складного додаткового декору, адже сам по собі є повноцінним акцентом. Він чудово пасує як до мигдалеподібної форми, так до короткого м'якого квадрата.

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