5 найголовніших трендів манікюру на короткі нігті: вишукані дизайни на осінь
З приходом прохолоди яскрава літня палітра поступається місцем глибоким, стриманим та вишуканим відтінкам. Восени акуратна коротка форма стає головним полотном для стильних експериментів, адже на ній будь-яке покриття має лаконічний та дорогий вигляд.
Свіжий прогноз осінніх трендів опублікував профільний бренд Kinetics beauty. Експерти зібрали найцікавіші колірні рішення та нейл-дизайни, які легко адаптувати для щоденного гардероба.
Глибокий шоколад
Шоколадний відтінок стає головною базою сезону, впевнено замінюючи звичайний чорний. На коротких нігтях квадратної чи м'якої овальної форми насичений колір какао з глянцевим покриттям демонструє особливу стриману розкіш.
Шоколадний манікюр на короткі нігті / Фото з Pinterest
Молочний з перламутровим мерехтінням
Ніжний та освіжаючий відпочинок від темної гами. Молочно-біла або напівпрозора нюдова основа, доповнена дрібним сяючим шимером, створює ефект перлинного переливу. Таке покриття робить коротку нігтьову пластину візуально доглянутою, акуратною та елегантною.
Молочний манікюр з шимером / Фото з Pinterest
Насичений сливовий
Драматичний, загадковий та глибший за класичний бордо. Сливовий колір знаходиться на межі темно-фіолетового та винного відтінків. На короткій довжині таке покриття відчувається потужно, але водночас дуже жіночно.
Сливовий манікюр на короткі нігті / Фото з Pinterest
Плавна графіка та витончені лінії
Мінімалізм у нейл-арті не втрачає актуальності, проте стає цікавішим. Замість геометрії в моду входять плавні, м'які та тонесенькі лінії на прозорій або нюдовій базі. Контрастні осінні тони, нанесені тонкими вигинами, додають короткій формі динаміки.
Нюдовий манікюр з лініями / Фото з Pinterest
Осінній кольоровий френч
Класична "посмішка" французького манікюру переосмислюється в глибоких сезонних барвах. Замість білого кінчика виділяють кінчики коротких нігтів лавандовим, сливовим, шавлієвим чи гірчичним кольорами. Це додає грайливості, зберігаючи стриманість.
Ліловий френч на короткі нігті / Фото з Pinterest
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