Благородні відтінки манікюру з котячим оком: магнітний оксамит для осені 2026

Свого часу манікюр з ефектом "котяче око" був головним б'юті-хітом, після чого ненадовго поступився місцем мінімалістичному нюду. Проте краса магнітних переливів знову підкорює тренди, повертаючись у сучасніших, вишуканіших та елегантніших варіаціях.

Сьогодні нейл-майстри переосмислили класичну техніку: замість звичних чітких смужок вони створюють м'які оксамитові відблиски та глибокі 3D-ефекти. Цей тренд досі залишається неймовірно популярним, адже має заворожливий вигляд за будь-якого освітлення. Якщо ви вирішили спокуситися на цю вишукану естетику, тримайте добірку кольорів та ефектів, які ідеально метчаться з котячим оком.

Глибокий синій

Манікюр котяче око матиме ідеальний вигляд у глибоких благородних відтінках. Одним з них є насичений глибокий синій. Темніша база робить магнітний відблиск чіткішим і контрастнішим. Обирайте темно-синій, кобальтовий або зеленувато-блакитний.



Манікюр котяче око у синьому кольорі / Фото з інстаграму

Насичений зелений

Ще один благородний колір, який у поєднанні з котячим оком надасть вашим нігтикам дорогого вигляду. В такому випадку можна додати ще один позачасовий тренд – французький манікюр.



Зелений френч з котячим оком / Фото з інстаграму

Нейтральний ніжний відтінок

Це може бути брудний рожевий, ніжно-сливовий, бежевий, сірий. У таких відтінках котяче око буде мати більш стриманий вигляд, а сам візерунок гратиме цікавими переливами під різним освітленням.



Ніжно-рожевий манікюр з котячим оком / Фото з інстаграму

Перламутровий манікюр з ефектом котячого ока

По-перше, перламутрові відтінки зараз на піку популярності. По-друге, у поєднанні з цим магнітним малюнком ваш манікюр матиме охайний та елегантний вигляд.



Перламутровий манікюр з магнітним ефектом / Фото з інстаграму

Манікюр Skittle

Якщо хочеться чогось грайливого та цікавого, то обирайте варіант з різноколірними нігтиками. Тільки обирайте не надо яскраві відтінки – на осінь краще підібрати глибокий зелений, насичений блакитний, темно-червоний, ніжно-рожевий.



Різноколірний манікюр з котячим оком / Фото з інстаграму

Якщо ви полюбляєте ніжну палітру для манікюру у будь-яку пору року, то вам також знадобиться ця добірка трендових ніжних нейл-артів на осінь 2026.