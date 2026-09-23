Майстри манікюру поділилися своїми найулюбленішими відтінками, з якими вони полюбляють працювати, пише Vogue. Експерти зазначають, що осінні тренди цьогоріч вражають своєю вишуканістю та стриманістю. Замість звичних темних або надто яскравих покриттів на перший план виходять благородні, ніжні й глибокі тони. Вони не лише легко комбінуються з будь-якими осінніми аутфітами та затишним трикотажем, а й додають ніжкам та рукам особливої доглянутості.

Відтінок яєчної шкаралупи

Нейл-майстри вважають цей колір найідеальнішим з усіх, якими вони користуються. По-перше, він універсальний, по-друге, дуже ефектний та елегантний. Спеціалісти радять вибирати матові відтінки, які ідеально впишуться в осінню палітру.



Модний білий відтінок нігтів для осені / Фото з Pinterest

Перламутр

Якщо хочете додати в образ трохи блиску, то сміливо обирайте на осінь перламутрові відтінки. Вони нададуть нігтикам здорового блиску та допоможуть освіжити лук. Цей варіант ідеально впишеться у будь-який ваш образ.



Модний манікюр з перламутром / Фото з Pinterest

Туманний блакитний

Зазвичай восени ми звикли вибирати глибші та більш насичені кольори, проте туманний блакитний здатний "підтягнути" будь-який образ на більш високий рівень. Вибирайте блідо-блакитно-сірий відтінок, щоб досягнути бажаного ефекту.



Ніжний блакитний колір манікюру на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Експерти рекомендують обирати між ніжним матовим або глянцевим фінішем залежно від настрою та стилю вашого гардероба. Головне – не боятися експериментувати з текстурами та обирати той колір, який підкреслить вашу індивідуальність у холодну пору року.

А додати кольору у ваші повсякденні осінні образи допоможе інший трендовий колір – гарбузовий лате для ваших нігтиків.