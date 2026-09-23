Мастера маникюра поделились своими любимыми оттенками, с которыми они любят работать, пишет Vogue. Эксперты отмечают, что осенние тренды этого года поражают своей изысканностью и сдержанностью. Вместо привычных темных или слишком ярких оттенков на первый план выходят благородные, нежные и глубокие тона. Они не только легко сочетаются с любыми осенними нарядами и уютным трикотажем, но и придают ногам и рукам особого ухоженного вида.

Оттенок яичной скорлупы

Нейл-мастера считают этот цвет самым идеальным из всех, которыми они пользуются. Во-первых, он универсален, во-вторых, очень эффектен и элегантен. Специалисты советуют выбирать матовые оттенки, которые идеально впишутся в осеннюю палитру.



Модный белый оттенок ногтей для осени / Фото с Pinterest

Перламутр

Если хотите добавить в образ немного блеска, то смело выбирайте на осень перламутровые оттенки. Они придадут ноготкам здорового блеска и помогут освежить образ. Этот вариант идеально впишется в любой ваш образ.



Модный маникюр с перламутром / Фото с Pinterest

Туманный голубой

Обычно осенью мы привыкли выбирать более глубокие и насыщенные цвета, однако туманный голубой способен "подтянуть" любой образ на более высокий уровень. Выбирайте бледно-голубовато-серый оттенок, чтобы добиться желаемого эффекта.



Нежный голубой цвет маникюра на осень 2026 / Фото с Pinterest

Эксперты рекомендуют выбирать между нежным матовым или глянцевым финишем в зависимости от настроения и стиля вашего гардероба. Главное – не бояться экспериментировать с текстурами и выбирать тот цвет, который подчеркнет вашу индивидуальность в холодное время года.

А добавить цвета в ваши повседневные осенние образы поможет еще один трендовый цвет – тыквенный латте для ваших ногтей.