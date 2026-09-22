Ми часто розповідаємо вам про найгарячіші тренди у сфері нейл-арту, які змінюються зі швидкістю світла. Проте є деякі відтінки, як-от бордовий, червоний, чорний, коричневий, які вже є класикою. До них ми сміливо можемо записати цей приємний насичений, але не занадто яскравий відтінок – відтінок гарбуза, змішаного з молочною пінкою. Ммм... має такий самий привабливий та приємний вигляд, як і гарбузовий лате на смак.

Як створити манікюр "гарбузовий лате"

Відтінків та варіацій насправді може бути скільки завгодно. Це може бути більш насичений колір, близький до темно-червоного, жовтогарячого чи насиченого помаранчевого. Можна додати трохи золота для гламурності, можна поєднувати з мініатюрними малюночками, які також мають цікавий вигляд на нігтиках.



Манікюр у кольорі "гарбузовий лате" / Фото з інстаграму Nails By Alessandra



Відтінок гарбузового лате на нігтях / Фото з інстаграму Samantha Jade

Що саме класне – гарбузовий лате чудово лягає як на довгі, так і на короткі нігті будь-якої форми. Мільйони задоволених клієнток салонів краси тому доказ.



Модний відтінок манікюру на осінь 2026 / Фото з інстаграму Mateja Novakovic

Щоб отримати саме той омріяний результат, просто поясніть майстру свої побажання або покажіть референс. Запитайте про м’які помаранчеві відтінки з теплим коричневим або молочним підтоном – вони мають найбільш затишний вигляд.



Модний манікюр в помаранчевих відтінках з гарбузом / Фото з інстаграму The nail lologist

Якщо ви хочете ефект ніжнішого напою, попросіть додати молочну базу або зробити градієнт, де насичений гарбузовий колір плавно розмивається в молочний. А для більш стриманого варіанта чудово підійде матове покриття – воно надає цьому кольору особливої оксамитової текстури.

Раніше 24 Канал вже зібрав колекцію найтрендовіших варіантів нейл-арту на цю осінь. Зберігайте собі у закладки.