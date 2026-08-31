3 зухвалі ідеї французького манікюру з 80-х, які підривають тренди осені 2026

Цієї осені класичний французький манікюр поступається місцем зухвалому ретро. Саме тому на нігтях модниць все частіше з'являються анімалістичні візерунки, сяйво диско-куль і неонові акценти.

Повернення гучної естетики 80-х у сучасний б'юті-простір зробило нейл-арт головним майданчиком для сміливих експериментів. Цього разу хвилю ностальгії підхопив саме французький манікюр. Нові інтерпретації класики переймають атмосферу диско, екстравагантність і головний девіз тієї епохи про те, що більше завжди означає краще, пише видання Vogue Mexico.

Французький манікюр з анімалістичним принтом

Восени 2026 року модницям слід звернути увагу на френч з анімалістичним візерунком. Тут можна сміливо поєднувати смужки зебри або плями леопарда чи гепарда. Бездоганного результату вдасться також досягти завдяки нейтральній базі, яка вигідно підкреслить лінію усмішки, тоді як спокійна кавова палітра самого малюнка додасть манікюру особливої вишуканості.

Красивий манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Сяйливий френч з ефектом диско

Нігті, схожі на мініатюрні дзеркальні диско-кулі, стали одним із найпомітніших трендів цієї осені. Якщо раніше сяйво повністю вкривало всю пластину, то тепер варто додати блиск саме на кінчиках нігтів у форматі французького манікюру. Такий варіант ідеально пасуватиме всім, хто мріє приміряти стиль культової співачки Шер і сяяти щодня.

Який манікюр зробити восени – стильний дизайн / Фото Pinterest

Французький манікюр "півмісяць"

Ретро-дизайни знову надихають на сміливе самовираження та яскраву гру з формами. Серед головних фаворитів сезону опинився зворотний френч у формі півмісяця, виконаний у соковитих кислотних барвах. Цей сміливий тренд із понад 30-річною історією знову захоплює соцмережі та гарантує ефектний акцент у будь-якому осінньому образі.

Яскравий манікюр, який варто зробити восени / Фото Pinterest

До речі, днями ми вже розповідали про головні тренди манікюру восени 2026 року.