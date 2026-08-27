Детальніше про наймодніші дизайни манікюру на осінь 2026 року – розповіло видання Cosmopolitan.

Стильні ідеї манікюру на вересень 2026

Одним із найпомітніших хітів сезону стає напівпрозоре желеподібне покриття, зокрема соковитий дизайн Cherry Jelly Nails. Такий вишневий глянець створює дивовижний ефект глибини й вологого блиску на нігтях, тому зробить навіть найпростіший образ вишуканим та розкішним.

Яскравий манікюр на осінь 2026 / Фото Pinterest

Чудово пасують до осінніх светрів і курток й усі варіації кавового манікюру. Зокрема, відтінки еспресо, ніжного капучино, мокко та карамелі випромінюють тепло й бездоганно виглядатимуть на будь-якій довжині чи формі нігтів.

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Який дизайн нігтів зробити восени / Фото Pinterest

Особливе місце в серцях модниць посідає покриття з вельветовим фінішем, або ефектом оксамиту. Магнітні мікрочастинки у складі лаку створюють м'яке оптичне мерехтіння, яке нагадує переливи дорогої тканини під осіннім сонцем.

Головні тренди манікюру на осінь 2026 / Фото Pinterest

Не менш естетично виглядає тренд oyster nails – перламутровий манікюр із тонкими перловими переливами та легким сяйвом, що додає рукам неймовірної витонченості.

Стильний дизайн нігтів на осінь / Фото Pinterest

Для тих, хто віддає перевагу насиченим і благородним тонам, ідеальним вибором стане сливовий манікюр. Цей густий ягідний відтінок балансує на межі темно-фіолетового та бордового, вдало підкреслюючи статусність і шарм.

Сливовий манікюр на осінь / Фото Pinterest

Водночас оливковий манікюр пропонує свіжий погляд на осінній мінімалізм. Стриманий землисто-зелений колір гармонійно поєднується з теплими в'язаними речами та шкіряними куртками.

Оливковий колір нігтів / Фото Pinterest

Любителькам нетривіальних акцентів сподобається кольоровий френч, де звичну білу смужку замінюють насиченими осінніми кольорами. Наприклад, гірчичним, теракотовим, бордовим, смарагдовим чи шоколадним.

Кольоровий френч – тренд осені 2026 / Фото Pinterest

А для тих, хто понад усе цінує перевірену елегантність, незмінним фаворитом залишається класичний червоний манікюр – бездоганний символ упевненості, який не втрачає актуальності в жодну пору року.

Червоний манікюр на осінь / Фото Pinterest

Днями ми розповідали про улюблений манікюр Кайлі Дженнер та Селени Гомес.