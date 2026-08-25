Модні експерти Vogue зазначають, що соковитий червоно-помаранчевий відтінок впевнено завоював серця головних трендсетерок планети. Томатний колір перетворився на справжній б'юті-феномен, який посунув класичні стримані тони та став головним символом невимушеної елегантності.

Хто зі знаменитостей обирає томатний колір для нігтів

Серед палких прихильниць цього соковитого нейл-арту опинилися Кайлі Дженнер, Селена Гомес, Гейлі Бібер та багато інших ікон стилю. Кайлі Дженнер разом зі своєю зірковою майстринею Золою Ґанзоріг довго тестувала різні палітри й зрештою обрала насичений тон A Red-vival City від бренду OPI.



Томатний манікюр Кайлі Дженнер / фото з інстаграму

Селена Гомес також приміряла подібний виразний манікюр для зйомок у кліпі Sunset Blvd, довіривши свої руки знаменитому стилісту Тому Бачику. Зірки доводять, що цей колір має чудовий вигляд як на світських подіях, так і у звичайних повсякденних луках.

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Селена Гомес з червоним томатним манікюром: дивіться фото

Томатний відтінок для манікюру: чим особливий

Цей колір є гармонійним та збалансованим поєднанням класичного червоного із теплим помаранчевим підтоном. На відміну від глибоких винних чи занадто строгих темних відтінків, томатний має свіжий та грайливий вигляд й нагадує про розкішну атмосферу сонячного італійського відпочинку.



Модний томатний відтінок нігтів / фото з інстаграму

Зіркова нейл-майстриня Соня Міш підкреслює, що такий соковитий червоний є абсолютно універсальним рішенням, адже він неймовірно личить власницям будь-якого тону шкіри. Насичений пігмент візуально освіжає руки, підкреслює доглянутість нігтів і додає будь-якому образу дорогого та довершеного вигляду.

Як правильно носити та доглядати за манікюром

Щоб томатний манікюр мав максимально стильний та сучасний вигляд, фахівці радять звернути увагу на правильну форму та довжину. Кайлі Дженнер віддала перевагу короткій довжині та м'якому квадрату, оскільки ця форма є найбільш практичною, акуратною та елегантною для повсякденного життя.

Для досягнення довговічного та бездоганного покриття нейл-майстри закликають не нехтувати якісною базою та захисним топом. Базове покриття вбереже нігті від фарбування пігментом, а топ допоможе зберегти дзеркальний глянцевий блиск на кілька тижнів. Окрім того, важливо щодня зволожувати кутикулу якісною олією.



Модний колір манікюру на осінь 2026 / фото з інстаграму

Не бійтеся додавати яскравих фарб у своє життя, надихайтеся зірковими образами та сміливо експериментуйте з власним неповторним стилем!

Червоний в моді не тільки в нейл-індустрії, а і в одязі. Ловіть кілька порад стиліста з Парижу, як носити червоний цієї осені.