Подробнее о самых модных дизайнах маникюра на осень 2026 года рассказало издание Cosmopolitan.

Стильные идеи маникюра на сентябрь 2026 года

Одним из самых заметных хитов сезона становится полупрозрачное желеобразное покрытие, в частности сочный дизайн Cherry Jelly Nails. Такой вишневый глянец создает удивительный эффект глубины и влажного блеска на ногтях, поэтому сделает даже простой образ изысканным и роскошным.

Яркий маникюр на осень 2026 / Фото Pinterest

Прекрасно сочетаются с осенними свитерами и куртками и все вариации кофейного маникюра. В частности, оттенки эспрессо, нежного капучино, мокко и карамели излучают тепло и будут безупречно смотреться на ногтях любой длины и формы.

Топливо Средние цены в сети АЗС «Amic Energy» по состоянию на

Какой дизайн ногтей сделать осенью / Фото Pinterest

Особое место в сердцах модниц занимает покрытие с вельветовым финишем, или эффектом бархата. Магнитные микрочастицы в составе лака создают мягкое оптическое мерцание, напоминающее переливы дорогой ткани под осенним солнцем.

Главные тренды маникюра на осень 2026 года / Фото Pinterest

Не менее эстетично выглядит тренд oyster nails – перламутровый маникюр с тонким жемчужным переливом и легким сиянием, что придает рукам невероятную утонченность.

Стильный дизайн ногтей на осень / Фото Pinterest

Для тех, кто предпочитает насыщенные и благородные тона, идеальным выбором станет сливовый маникюр. Этот насыщенный ягодный оттенок балансирует на грани темно-фиолетового и бордового, удачно подчеркивая статус и шарм.

Сливовый маникюр на осень / Фото Pinterest

В то же время оливковый маникюр предлагает свежий взгляд на осенний минимализм. Сдержанный землисто-зеленый цвет гармонично сочетается с теплыми вязаными вещами и кожаными куртками.

Оливковый цвет ногтей / Фото Pinterest

Любительницам нетривиальных акцентов понравится цветной френч, где привычную белую полоску заменяют насыщенными осенними цветами. Например, горчичным, терракотовым, бордовым, изумрудным или шоколадным.

Цветной френч – тренд осени 2026 года / Фото Pinterest

А для тех, кто превыше всего ценит проверенную элегантность, неизменным фаворитом остается классический красный маникюр – безупречный символ уверенности, который не теряет актуальности ни в какое время года.

Красный маникюр на осень / Фото Pinterest

На днях мы рассказывали о любимом маникюре Кайли Дженнер и Селены Гомес.