Альтернатива класичному бордо: як повторити найтрендовіший манікюр осені 2026 року

У сезоні, коли в манікюрі зазвичай домінують глибокі відтінки, з'явився доволі цікавий дизайн. Він виглядає доречно як у повсякденних образах, так і в поєднанні з теплим осіннім гардеробом.

Як зазначають експерти видання Myself, деякі б'юті-тенденції спочатку здаються незвичними, але швидко завойовують прихильність завдяки своїй універсальності. Саме так сталося з манікюром Diet Coke Nails, який натхненний естетикою відомого газованого напою.

Ефектний вигляд цього дизайну забезпечує поєднання глибоких темно-коричневих або вишневих відтінків із надзвичайним глянцевим фінішем, що нагадує рідке скло. Дрібні мерехтливі частинки або легкий хром створюють той самий ефект грайливих бульбашок.

Чому Diet Coke Nails ідеально підходять для осені

Темні нігті давно вважають осінньою класикою, однак новий тренд дарує цій палітрі свіже та по-справжньому розкішний вигляд. Тепер майстри комбінують глибокі тони коли, міцного еспресо чи стиглої вишні з дзеркальним ефектом рідкого скла.

Завдяки багатошаровому нанесенню, делікатному хромованому напиленню або мерехтливим частинкам манікюр отримує неймовірну візуальну глибину та перетворюється на вишуканий модний акцент.

Модний манікюр Diet Coke Nails / Фото з інстаграму Byrdie

Особливо гармонійно колір коли поєднується з затишними осінніми фактурами, зокрема з об'ємними трикотажними светрами, замшевими жакетами та шкіряними куртками. Навіть найпростіший базовий образ виглядає більш продуманим і вишуканим завдяки такому манікюру.

Як повторити стильний манікюр вдома

Підготуйте нігті. Надайте їм бажаної форми, обережно приберіть кутикулу та знежирте поверхню. Обов'язково скористайтеся базовим покриттям для захисту нігтьової пластини. Нанесіть темну основу. Покрийте нігті двома тонкими шарами лаку кольору кави, коли або глибокого чорного, щоб колір вийшов насиченим. Додайте сяйва. Для створення ефекту бульбашок використовуйте топ з дрібним шимером або магнітне покриття Cat Eye. Закріпіть результат. Завершіть манікюр топом з глянцевим фінішем для ефекту скляної поверхні.

Який манікюр зробити цієї осені – дизайн Diet Coke Nails / Фото з інстаграму Glamour Uk

Днями наша редакція публікувала місячний календар манікюру на жовтень цього року.