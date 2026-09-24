Місячний календар вже опублікував сайт Space Weather Live.

Найкращі дні для манікюру та педикюру

Початок місяця, з 1 по 9 жовтня, мине під знаком Спадного Місяця. У цей період організм неохоче нарощує тканини, тож процедури дають довготривалий результат. Це ідеальний час для гігієнічної чистки, видалення кутикули, корекції форми та лікувального педикюру. Шкіра довкола нігтя довше залишатиметься охайною, а уповільнений ріст пластини дозволить зберегти форму манікюру значно довше. Натомість від агресивного нарощування краще утриматися, зосередившись на парафінотерапії та ванночках із морською сіллю.

Золотий час для сміливих експериментів, нарощування та нового дизайну настане 12 жовтня і триватиме аж до 25 числа. У період Зростального Місяця нігтьова пластина чудово оновлюється, вона міцна й витривала. Будь-яке стійке покриття, складні малюнки, втирки чи трендові відтінки носитимуться бездоганно. Також цей період якнайкраще підходить для нанесення сироваток, оскільки нігті поглинають корисні вітаміни та мінерали з максимальною користю.

У день Повні 26 жовтня покриття може лягти нерівно, гель-лак гірше просушиться під лампою, а надмірна емоційність завадить обрати саме той відтінок, який тішитиме вас щодня. Краще присвятити цю добу домашньому масажу рук з ароматною олійкою.

З 27 по 31 жовтня, коли Місяць знову почне спадати, жінки отримають ще одну чудову нагоду для ретельного обрізного манікюру, зняття старого матеріалу та боротьби з дрібними вадами шкіри.

Коли не варто робити манікюр у жовтні

У дні Молодика, 10 та 11 жовтня, життєві ресурси організму знижуються, капіляри стають чутливими, а ризик дрібних травм, порізів чи хімічних опіків відчутно зростає.

Краще відкладіть обрізний манікюр і дайте рукам відпочити від будь-яких процедур.

Раніше ми розповідали про розкішний манікюр на осінь, який обожнює робити Гейлі Бібер.