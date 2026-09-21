Чим вище, тим краще: ботфорти повернулися в моду і ви захочете знати, як їх носити

Осінній сезон 2026 року офіційно повертає на модну арену головний фаворит світових подіумів – ультрависокі чоботи та ботфорти. Трендове правило "чим вище, тим краще" знову працює на повну потужність, пропонуючи нам довжину вище коліна або навіть до середини стегна.

Проте сучасне прочитання ботфортів позбавлене будь-якої зухвалості чи провокації. Світові бренди, серед яких Chloé, Hermès, Balenciaga, Givenchy, Stella McCartney кардинально переосмислили цей елемент гардероба. Чоботи стали максимальними витонченими: дизайн позбувся зайвого декору, а лінія халяви набула чистого, лаконічного та видовженого силуету, пише ELLE.

Зокрема, модний дім Givenchy трансформував свою знамениту культову модель Shark Lock в ультрависокий варіант, а Hermès зробив елегантну ставку на естетику верхової їзди з гладкої шкіри.

Модні ботфорти на осінь 2026: дивіться фото

Ботфорти Givenchy на осінь 2026: дивіться фото

Як стильно носити ультрависокі чоботи цієї осені

У 2026 році ботфорти перестали бути просто яскравою та зухвалою деталлю, перетворившись на гармонійне та вишукане продовження загального силуету. Щоб створювати дорогі та актуальні луки, комбінуйте це модне взуття на осінь з такими речами:

із затишним об'ємним трикотажем: довгі подовжені светри-сукні оверсайз у поєднанні з високими чоботами створюють м'який і водночас вишуканий баланс;

зі спідницями та сукнями довжини міді: трендовий прийом, коли поділ спідниці повністю перекриває край халяви чобіт, робить силует візуально стрункішим;

з класичними пальтами та структурованими жакетами: прямий крій верхнього одягу надає образу зібраності та стриманого шику.



Як стильно носити ботфорти восени 2026 / Фото з Pinterest

Правильно підібрана пара чобіт стане чудовою базовою інвестицією в осінній гардероб. А поки що не так холодно і погода більш-менш дозволяє носити балетки чи лофери – читайте як стилізувати модне двоколірне взуття на осінь.