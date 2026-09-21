Проте сучасне прочитання ботфортів позбавлене будь-якої зухвалості чи провокації. Світові бренди, серед яких Chloé, Hermès, Balenciaga, Givenchy, Stella McCartney кардинально переосмислили цей елемент гардероба. Чоботи стали максимальними витонченими: дизайн позбувся зайвого декору, а лінія халяви набула чистого, лаконічного та видовженого силуету, пише ELLE.

Зокрема, модний дім Givenchy трансформував свою знамениту культову модель Shark Lock в ультрависокий варіант, а Hermès зробив елегантну ставку на естетику верхової їзди з гладкої шкіри.

Модні ботфорти на осінь 2026: дивіться фото

Ботфорти Givenchy на осінь 2026: дивіться фото

Як стильно носити ультрависокі чоботи цієї осені

У 2026 році ботфорти перестали бути просто яскравою та зухвалою деталлю, перетворившись на гармонійне та вишукане продовження загального силуету. Щоб створювати дорогі та актуальні луки, комбінуйте це модне взуття на осінь з такими речами:

із затишним об'ємним трикотажем: довгі подовжені светри-сукні оверсайз у поєднанні з високими чоботами створюють м'який і водночас вишуканий баланс;

зі спідницями та сукнями довжини міді: трендовий прийом, коли поділ спідниці повністю перекриває край халяви чобіт, робить силует візуально стрункішим;

з класичними пальтами та структурованими жакетами: прямий крій верхнього одягу надає образу зібраності та стриманого шику.



Як стильно носити ботфорти восени 2026 / Фото з Pinterest

Правильно підібрана пара чобіт стане чудовою базовою інвестицією в осінній гардероб. А поки що не так холодно і погода більш-менш дозволяє носити балетки чи лофери – читайте як стилізувати модне двоколірне взуття на осінь.