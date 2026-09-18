Секрет французького шику: як носити двоколірне взуття цієї осені

Легендарний тренд із контрастним носком знову повертається, надаючи осіннім аутфітам особливої вишуканості та елегантності. Двоколірне взуття може стати справжньою родзинкою ваших аутфітів, якщо правильно все зібрати.

Культові двоколірні балетки з контрастним носком вперше презентував Карл Лагерфельд ще у 1984 році, й відтоді вони стали символом елегантності, пише англійський Vogue. Своєю чергою креативний директор Матьє Блазі надав цьому тренду нове дихання, представивши версії у м'ятно-зелених та яскраво-червоних відтінках, які миттєво викликали ажіотаж у модних столицях.



Контрастні балетки Mango на осінь 2026 / Фото Mango

Двоколірне взуття залишається поза часом

Головна таємниця популярності моделей cap-toe полягає в їхній унікальній візуальній магії. Контрастний темний носок оптично зменшує розмір стопи, тоді як світла основа взуття візуально подовжує силует ніг.

Окрім класичної шкіри та замші в нейтральній бежево-чорній гамі, цього сезону варто звернути увагу на ефектні колірні поєднання: блакитний та чорний, червоний та темно-червоний, червоний та чорний.



Модне взуття з блакитним носком на осінь / Фото з інстаграму The Style Stalker

Зірковий вибір: як культовий тренд носять знаменитості

Світові ікони стилю вже активізували цей флешмоб на червоних хідниках та міських вулицях. Актриса Сара Піджон обрала чорно-золоті туфлі з акцентним каблуком, створивши розкішний вечірній образ.

Пенелопа Крус надала перевагу класичній монохромній гамі від Chanel, а Тільда Суїнтон продемонструвала вишуканий тональний варіант двоколірних туфель. Під час світових тижнів моди саме це взуття стане головним фаворитом стрітстайлу.



Двоколірне взуття знову в моді / Фото Chanel

З чим поєднувати двоколірне взуття цієї осені

З улюбленим денімом. Класичні джинси прямого крою та слінгбеки з контрастним носком створюють ідеальний баланс між розслабленістю та французьким шиком. З діловими костюмами та штанами. Двоколірні лофери або балетки з м'якої шкіри чудово розбавляють строгі силуети, додаючи образу текстури й грайливості. Зі спідницями міді та шовковими сукнями. Витончений темний носок створює гармонійний графічний акцент, роблячи ходу легшою та елегантнішою.



Як носити двоколірні балетки восени / Фото з Pinterest

Таке вишукане взуття вимагає відповідного стилістичного оточення. Нагадаємо, раніше ми розповідали про те, що куртки з бахромою повертаються у моду цього сезону і вони можуть допомогти вам створити неймовірний текстурний контраст із лаконічними туфлями cap-toe.