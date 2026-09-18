Культовые двухцветные балетки с контрастным носком впервые представил Карл Лагерфельд еще в 1984 году, и с тех пор они стали символом элегантности, пишет английский Vogue. В свою очередь, креативный директор Матье Блази вдохнул в этот тренд новую жизнь, представив версии в мятно-зеленых и ярко-красных оттенках, которые мгновенно вызвали ажиотаж в модных столицах.



Контрастные балетки Mango на осень 2026 / Фото Mango

Двухцветная обувь остается вне времени

Главная тайна популярности моделей cap-toe заключается в их уникальной визуальной магии. Контрастный темный носок оптически уменьшает размер стопы, тогда как светлая основа обуви визуально удлиняет силуэт ног.

Помимо классической кожи и замши в нейтральной бежево-черной гамме, в этом сезоне стоит обратить внимание на эффектные цветовые сочетания: голубой и черный, красный и темно-красный, красный и черный.



Модная обувь с голубым носком на осень / Фото из инстаграма The Style Stalker

Выбор звезд: как культовый тренд носят знаменитости

Мировые иконы стиля уже активно участвуют в этом флешмобе на красных дорожках и городских улицах. Актриса Сара Пиджон выбрала черно-золотые туфли с акцентным каблуком, создав роскошный вечерний образ.

Пенелопа Крус отдала предпочтение классической монохромной гамме от Chanel, а Тильда Суинтон продемонстрировала изысканный тональный вариант двухцветных туфель. Во время мировых недель моды именно эта обувь станет главным фаворитом стритстайла.



Двухцветная обувь снова в моде / Фото Chanel

С чем сочетать двухцветную обувь этой осенью

С любимым денимом. Классические джинсы прямого кроя и слингбеки с контрастным носком создают идеальный баланс между непринужденностью и французским шиком. С деловыми костюмами и штанами. Двухцветные лоферы или балетки из мягкой кожи прекрасно разбавляют строгие силуэты, придавая образу текстуры и игривости. С юбками миди и шелковыми платьями. Изящный темный носок создает гармоничный графический акцент, делая походку более легкой и элегантной.



Как носить двухцветные балетки осенью / Фото с Pinterest

Такая изысканная обувь требует соответствующего стилистического окружения. Напомним, ранее мы рассказывали о том, что куртки с бахромой возвращаются в моду в этом сезоне и могут помочь вам создать невероятный текстурный контраст с лаконичными туфлями cap-toe.