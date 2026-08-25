Замінить будь-яке взуття на початку осені: ця модель кросівок впевнено вривається у тренди

Стрітріт-культура продовжує шукати золоту середину між абсолютним комфортом і витонченістю. Після кількох сезонів тотального панування балеток та взуття на ультратонкій підошві свіжі колекції та аутфіти модниць почали попонюватися їхнім стилістичним гібридом.

Балетні кросівки (ballet sneakers) або кросівки у стилі Balletcore – це поєднання спортивного профілю та вишуканих деталей: перехресних ремінців, шнурівок та елегантних вирізів. На початку вересня таке взуття стане гарною альтернативою масивним кросівкам, класичним туфлям, лоферами, чобіткам та іншим осіннім моделям.



Балетні кросівки на осінь 2026 / Фото з Pinterest

Балетні кросівки практичні та універсальні

Ця пара точно виручить у дні, коли доводиться багато ходити пішки, але зовсім не хочеться перевантажувати образ звичайними масивними кросівками. Вони додають легкості та мають акуратний вигляд з будь-яким вбранням:

тонка підошва та мінімалістична конструкція роблять таке взуття невагомим на нозі, що підходить для довгих міських прогулянок;

балетні кросівки згладжують суворі або спортивні аутфіти, додаючи їм грайливості без втрати зручності;

для сухої та теплої вересневої погоди це найкомфортніша заміна закритим черевикам чи звичним кедам.



З чим носити кросівки-балетки на початку осені / Фото з Pinterest

На які моделі кросівок-балеток звернути увагу

Спортивні бренди презентували власні варіації тренду, які миттєво стали популярними в мережі:

Puma Speedcat Ballet Sneaker: витончена інтерпретація культової моделі із закругленим носком і акуратним ремінцем;

Adidas Samba Jane: гібридна версія популярної моделі Samba з характерним вирізом у стилі туфель Мері Джейн;

Adidas Taekwondo Mei: мінімалістичні кросівки-балетки із вузьким силуетом, натхненні східними єдиноборствами.

З чим стилізувати балетні кросівки восени

Гібридне взуття вимагає простих і зрозумілих поєднань, де воно виконуватиме роль головного акценту. Їх можна носити з високими шкарпетками або гетрами, поєднувати з широкими джинсами чи штанами, з мідіспідницями та трикотажними сукнями.



Як стильно носити балетки-кросівки / Фото з Pinterest

Насправді це взуття настільки універсальне, що самі це зрозумієте, коли ця парочка з'явиться у вашому гардеробі. Це класне доповнення до ваших осінніх аутфітів та чудова інвестиція у комфорт.

Балетні кросівки ідеально впишуться у спортивний повсякденний стиль, який стилісти радять носити жінкам 50+.