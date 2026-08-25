Балетні кросівки (ballet sneakers) або кросівки у стилі Balletcore – це поєднання спортивного профілю та вишуканих деталей: перехресних ремінців, шнурівок та елегантних вирізів. На початку вересня таке взуття стане гарною альтернативою масивним кросівкам, класичним туфлям, лоферами, чобіткам та іншим осіннім моделям.
Балетні кросівки на осінь 2026 / Фото з Pinterest
Балетні кросівки практичні та універсальні
Ця пара точно виручить у дні, коли доводиться багато ходити пішки, але зовсім не хочеться перевантажувати образ звичайними масивними кросівками. Вони додають легкості та мають акуратний вигляд з будь-яким вбранням:
тонка підошва та мінімалістична конструкція роблять таке взуття невагомим на нозі, що підходить для довгих міських прогулянок;
балетні кросівки згладжують суворі або спортивні аутфіти, додаючи їм грайливості без втрати зручності;
для сухої та теплої вересневої погоди це найкомфортніша заміна закритим черевикам чи звичним кедам.
З чим носити кросівки-балетки на початку осені / Фото з Pinterest
На які моделі кросівок-балеток звернути увагу
Спортивні бренди презентували власні варіації тренду, які миттєво стали популярними в мережі:
Puma Speedcat Ballet Sneaker: витончена інтерпретація культової моделі із закругленим носком і акуратним ремінцем;
Adidas Samba Jane: гібридна версія популярної моделі Samba з характерним вирізом у стилі туфель Мері Джейн;
Adidas Taekwondo Mei: мінімалістичні кросівки-балетки із вузьким силуетом, натхненні східними єдиноборствами.
З чим стилізувати балетні кросівки восени
Гібридне взуття вимагає простих і зрозумілих поєднань, де воно виконуватиме роль головного акценту. Їх можна носити з високими шкарпетками або гетрами, поєднувати з широкими джинсами чи штанами, з мідіспідницями та трикотажними сукнями.
Як стильно носити балетки-кросівки / Фото з Pinterest
Насправді це взуття настільки універсальне, що самі це зрозумієте, коли ця парочка з'явиться у вашому гардеробі. Це класне доповнення до ваших осінніх аутфітів та чудова інвестиція у комфорт.
Балетні кросівки ідеально впишуться у спортивний повсякденний стиль, який стилісти радять носити жінкам 50+.