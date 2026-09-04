З подіумів – у гардероб: 5 аксесуарів, без яких неможливо уявити осінь 2026

Осінній гардероб розкривається через деталі, які здатні миттєво трансформувати навіть найпростіший повсякденний аутфіт. Правильно підібрані акценти додають образу особливого шарму, затишку та вишуканого вигляду.

Світові подіуми цього сезону зробили головну ставку на індивідуальність та свободу вираження власного стилю. Аксесуари перестали бути лише доповненням і перетворилися на головні смислові акценти модних аутфітів, пише Vogue.

1. Квіткові брошки

Об'ємні та вишукані брошки у формі квітів не втрачають своїх позицій і залишаються серед головних фаворитів модних будинків. Chanel, Loro Piana, Khaite та Dior демонструють, як розкішні бутони додають фактурності й ніжності шляхетним тканинам.

Прикріплюйте таку брошку на лацкан строгого пальта або на лаконічний жакет, щоб миттєво освіжити обличчя й надати аутфіту ефекту дорогого вигляду.

Стильна брошка у вигляді квітки: дивіться фото

2. Вестерн-пояси

Шкіряні ремені у стилі вестерн додають несподіваної динаміки та характеру класичним силуетам. Моделі з масивними металевими бляшками, як у Chloé та Polo Ralph Lauren, гармонійно контрастують зі стриманим кроєм.

Стилісти радять підв'язувати такими поясами об'ємні пальта чи штани високої посадки, залишаючи решту деталей образу максимально мінімалістичними.

Ремені у стилі вестерн: дивіться фото

3. Підвіски з мушлями та талісманами

Осінній підхід до кулонів відходить від суворого мінімалізму на користь богемного шику. Модні бренди Celine та Dries Van Noten пропонують носити довгі ланцюжки з еклектичною комбінацією медальйонів, літер і мушель.

Щоб створити цікаву багатошаровість, поєднуйте кілька прикрас різної довжини поверх затишного трикотажу або базових сорочок.



Прикраси з купою підвісок знову в моді / фото з інстаграму

4. Вишукані перли

Перли з'являються на подіумах у найрізноманітніших інтерпретаціях – від багатошарових ниток до масивних чокерів. Вони однаково вдало доповнюють як вечірні сукні, так і повсякденні луки з джинсами.

Такий елегантний акцент підкреслює жіночність і робить будь-який ансамбль більш витонченим без зайвих зусиль.



Прикраси з перлами на осінь 2026 / фото з інстаграму

5. Об'ємний палантин

Затишний палантин та шарф із китицями знову на піку популярності, причому способи його носіння стали значно різноманітнішими.

Накидайте палантин недбало через плече або зав'язуйте його на талії замість ременя. Це додає структурованості та тепла осіннім аутфітам.



Аутфіт на осінь з палантином / фото з інстаграму

Раніше 24 Канал розповідав, як відомий український дизайнер Андре Тан показав своє бачення модних аксесуарів на цю осінь, підкресливши важливість правильно підібраних деталей.