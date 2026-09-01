На цьому в новому відео в інстаграмі наголосив відомий український дизайнер Андре Тан. Модельєр зауважив, що восени 2026 року саме аксесуари відіграватимуть важливу роль в образах, тому радить звернути увагу на чотири речі.

Великі сережки

За словами Андре Тана, мінімалістичні прикраси поступаються місцем більш помітним моделям. Тож восени варто придивитися до великих, декоративних і навіть трохи незвичайних сережок.

Великі сережки / Фото з сайту бренду Gepur

Клатчі

Ще один аксесуар, який варто додати до осіннього гардероба, – клатч. Таку сумку можна носити в руці або під пахвою, створюючи невимушений образ із нотками італійської елегантності.

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Клатч / Фото з сайту бренду Gepur

Шкіряні рукавички

Андре Тан також радить звернути увагу на короткі шкіряні рукавички до зап'ястя. Класичні чорні моделі допоможуть зробити образ більш елегантним і стриманим. Водночас тим, хто не боїться яскравих акцентів, дизайнер радить обирати кольорові рукавички. Вони допоможуть зробити навіть просте сіре пальто цікавішим.

Короткі шкіряні рукавички / Фото з інстаграм-сторінки @gloves_ukraine

Шовкова хустка

Не втрачає актуальності й шовкова хустка. Однак носити її можна не лише традиційним способом – на шиї. Дизайнер радить експериментувати: зав'язувати хустку на ручці сумки, використовувати замість ременя або пов'язувати на зап'ясті. Так один і той самий аксесуар щоразу матиме інший вигляд.

Як стильно носити хустку / Фото з інстаграм-сторінки бренду Shpalta

Стиль – це не коли у вас багато речей. Стиль – це коли ви знаєте, яка одна деталь змінює просто усе,

– наголосив Андре Тан.

Тож, за словами дизайнера, щоб освіжити осінній гардероб, не обов'язково купувати багато нових речей. Іноді достатньо лише одного правильно підібраного аксесуара.

До речі, раніше Андре Тан назвав головні тренди взуття на осінь 2026 року.