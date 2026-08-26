Український дизайнер Андре Тан у новому відео в інстаграмі назвав п'ять трендових моделей, які варто взяти до уваги у сезоні 2026 року. За словами модельєра, цього сезону модницям варто сміливіше експериментувати із взуттям і не боятися робити на ньому акцент.

Трендове взуття на осінь 2026

Оксфорди

На зміну звичним лоферам приходять класичні чорні оксфорди. Однак дизайнер радить стилізувати їх нестандартно, створюючи контрастні поєднання. Таке взуття можна комбінувати з жіночними сукнями, спідницями або розслабленими штанами палацо. Саме поєднання строгих оксфордів із легкими речами зробить образ сучасним і стильним.

Образ з оксфордами / Фото з інстаграм-сторінки Melis Ekrem

Взуття з Т-подібним ремінцем

Ще один тренд осені – T-bar shoes, тобто туфлі або босоніжки з характерним ремінцем у формі літери "Т". Ця модель нагадує про моду 1920-х років. Естетика того періоду помітно повертається в сезоні осінь-зима 2026/2027, тому таке взуття стане цікавим доповненням до сучасного гардероба.

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Образ з T-bar shoes / Фото з Pinterest

Двоколірне взуття

У тренді також двоколірні моделі – взуття з контрастним носком, п'яткою іншого кольору або поєднанням двох відтінків в одній парі. Цей прийом свого часу особливо популяризувала Коко Шанель.

Образ з двоколірними балетами / Фото з інстаграму Felicia Akerstrom

Ультрависокі чоботи

Четвертий тренд – високі чоботи. Цього сезону діє правило: чим вище, тим краще. Водночас дизайнер радить уникати надмірної сексуальності в образі. Такі чоботи можна носити з довгими пальтами, трикотажними речами довжини міді або об'ємним верхом. Завдяки цьому образ виглядатиме стильним і збалансованим.

Образ з ультрависокими чоботами / Фото з Pinterest

Взуття з вау-декором

І нарешті – взуття з ефектним декором. Каміння, намистинки, квіти, пір'я та інші незвичайні деталі перетворюють звичайну пару на справжній арт-об'єкт. Втім, тут важливо не переборщити. Якщо взуття стає головним акцентом образу, решта вбрання має бути максимально спокійним і стриманим. Тоді незвичайна пара справді працюватиме на образ, а не перевантажуватиме його.

Взуття з декором / Фото з Pinterest

До слова, напередодні Андре Тан також розповів про головні тренди верхнього одягу на осінь 2026 року.